Враг ударил по терминалу "Новой почты" в Одесской области

Что известно об ударе по терминалу "Новой почты"

По словам главы Одесской ОВА, враг попал именно в терминал логистической компании "Новая почта" в Одесской области.

После удара на объекте возник пожар. В настоящее время огонь уже полностью ликвидирован.

Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала. На месте удара работают все оперативные службы. Масштаб повреждений терминала пока уточняется.

Накануне в Киеве и области сообщили о возможных изменениях подхода к оповещению населения.

Тем временем власти прорабатывают разные сигналы тревоги в зависимости от типа угрозы, а также возможное изменение режима комендантского часа в столице.

Кроме того, специалисты объясняли, почему украинской противовоздушной обороне сложно сбивать реактивные "Шахеды".