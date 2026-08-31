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Враг ударил по терминалу "Новой почты" в Одесской области

09:34 31.08.2026 Пн
2 мин
В ОВА рассказали о последствиях удара по терминалу
aimg Елена Чупровская
Фото: В Одесской области ликвидировали пожар после удара по "Новой почте" (facebook.com/DSNSODE)

Враг нанес удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Что известно об ударе по терминалу "Новой почты"

По словам главы Одесской ОВА, враг попал именно в терминал логистической компании "Новая почта" в Одесской области.

После удара на объекте возник пожар. В настоящее время огонь уже полностью ликвидирован.

Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала. На месте удара работают все оперативные службы. Масштаб повреждений терминала пока уточняется.

Накануне в Киеве и области сообщили о возможных изменениях подхода к оповещению населения.

Тем временем власти прорабатывают разные сигналы тревоги в зависимости от типа угрозы, а также возможное изменение режима комендантского часа в столице.

Кроме того, специалисты объясняли, почему украинской противовоздушной обороне сложно сбивать реактивные "Шахеды".

По словам эксперта, скорость таких дронов превышает 400-450 километров в час, поэтому большинство дронов-перехватчиков просто не выдерживают такого темпа полета.

Как сообщало РБК-Украина, утром 31 августа российский дрон атаковал грузовик "Новой почты" в Харьковской области.

В результате удара в поселке Близнецы транспорт вспыхнул, а водитель получил ранения.

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