На Харківщині дрон РФ потрапив у вантажівку "Нової пошти"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Харківської обласної прокуратури.

Атака на вантажівку

Російські військові завдали удару по поштовій службі близько 3:50 у селищі Близнюки Лозівського району Харківської області.

За попередніми даними, окупанти застосували безпілотник типу "Блискавка".

Після влучення вантажівка спалахнула. Водій отримав поранення.

Відкрито розслідування

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом можливого військового злочину.

Провадження зареєстроване за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини атаки на цивільний транспорт.

Зазначимо, що після удару по інфраструктурі "Нової пошти" у Святопетровському компанія вирішила змінити підхід до зберігання відправлень. Замість концентрації товарів у великих центрах їх розподілятимуть між відділеннями по всій Україні.

Таким чином, вантажні та поштові відділення фактично використовуватимуться як локальні склади. Децентралізація повинна знизити залежність компанії від окремих великих об'єктів та дозволити бізнесу продовжувати роботу у разі нових російських атак.