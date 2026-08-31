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Ворог ударив по терміналу "Нової пошти" на Одещині

09:34 31.08.2026 Пн
1 хв
В ОВА розповіли про наслідки удару по терміналу
aimg Олена Чупровська
Ворог ударив по терміналу "Нової пошти" на Одещині Фото: На Одещині ліквідували пожежу після удару по "Новій пошті" (facebook.com/DSNSODE)
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Ворог завдав удару по терміналу "Нової пошти" на Одещині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Що відомо про удар по терміналу "Нової пошти"

За словами очільника Одеської ОВА, ворог влучив саме в термінал логістичної компанії "Нова пошта" в Одеській області.

Після удару на об'єкті виникла пожежа. Наразі вогонь уже повністю ліквідовано.

Інформація про постраждалих станом на зараз не надходила. На місці удару працюють усі відповідні оперативні служби. Масштаб пошкоджень терміналу поки уточнюється.

Напередодні у Києві та області повідомили про можливі зміни підходу до оповіщення населення.

Тим часом влада опрацьовує різні сигнали тривоги залежно від типу загрози, а також можливу зміну режиму комендантської години в столиці.

Крім того, фахівці пояснювали, чому українській протиповітряній обороні складно збивати реактивні "Шахеди".

За словами експерта, швидкість таких дронів перевищує 400-450 кілометрів на годину, тому більшість дронів-перехоплювачів просто не витримують такого темпу польоту.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці 31 серпня російський дрон атакував вантажівку "Нової пошти" на Харківщині.

Унаслідок удару в селищі Близнюки транспорт спалахнув, а водій отримав поранення.

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