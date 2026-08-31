Враг ударил по терминалу "Новой почты" в Одесской области
Враг нанес удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Что известно об ударе по терминалу "Новой почты"
По словам главы Одесской ОВА, враг попал именно в терминал логистической компании "Новая почта" в Одесской области.
После удара на объекте возник пожар. В настоящее время огонь уже полностью ликвидирован.
Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала. На месте удара работают все оперативные службы. Масштаб повреждений терминала пока уточняется.
Накануне в Киеве и области сообщили о возможных изменениях подхода к оповещению населения.
Тем временем власти прорабатывают разные сигналы тревоги в зависимости от типа угрозы, а также возможное изменение режима комендантского часа в столице.
Кроме того, специалисты объясняли, почему украинской противовоздушной обороне сложно сбивать реактивные "Шахеды".
По словам эксперта, скорость таких дронов превышает 400-450 километров в час, поэтому большинство дронов-перехватчиков просто не выдерживают такого темпа полета.
Как сообщало РБК-Украина, утром 31 августа российский дрон атаковал грузовик "Новой почты" в Харьковской области.
В результате удара в поселке Близнецы транспорт вспыхнул, а водитель получил ранения.