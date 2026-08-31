Росія вночі атакувала Україну ракетою та дронами, є "прильоти"

Уночі проти 31 серпня Росія завдала удару по Україні - ракетою та більш ніж сотнею дронів одразу з кількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Чим атакувала Росія

Уночі, з 18:00 30 серпня до ранку 31 серпня, противник застосував одну керовану авіаційну ракету Х-59. Її запустили з повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Паралельно ворог підняв у повітря 121 ударний безпілотник - переважно реактивні "Шахеди", а також дрони типу "Гербера" та імітатори "Пародія". Дрони летіли одразу з кількох напрямків:

Курськ;

Орел;

Міллерово;

Приморсько-Ахтарськ (територія Росії);

тимчасово окупований Донецьк;

Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 96 ворожих безпілотників. Це "Шахеди", "Гербери" та дрони інших типів, які летіли на північ, південь, схід і в центр країни.

Керована ракета Х-59 цілі не досягла.

Засоби повітряного нападу влучили в 11 локаціях. Ще у 8 місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Тим часом у Києві готують зміни в системі оповіщення про небезпеку. Столична влада опрацьовує різні сигнали тривоги залежно від типу загрози, а також можливу зміну режиму комендантської години.