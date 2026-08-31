ua en ru
Пн, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вночі атакувала Україну ракетою та дронами, є "прильоти"

08:35 31.08.2026 Пн
2 хв
Скільки цілей вдалося знищити силам ППО?
aimg Олена Чупровська
Росія вночі атакувала Україну ракетою та дронами, є "прильоти" Фото: як впоралася ППО з нічною атакою ворога (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Уночі проти 31 серпня Росія завдала удару по Україні - ракетою та більш ніж сотнею дронів одразу з кількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Чим атакувала Росія

Уночі, з 18:00 30 серпня до ранку 31 серпня, противник застосував одну керовану авіаційну ракету Х-59. Її запустили з повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Паралельно ворог підняв у повітря 121 ударний безпілотник - переважно реактивні "Шахеди", а також дрони типу "Гербера" та імітатори "Пародія". Дрони летіли одразу з кількох напрямків:

  • Курськ;
  • Орел;
  • Міллерово;
  • Приморсько-Ахтарськ (територія Росії);
  • тимчасово окупований Донецьк;
  • Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 96 ворожих безпілотників. Це "Шахеди", "Гербери" та дрони інших типів, які летіли на північ, південь, схід і в центр країни.

Керована ракета Х-59 цілі не досягла.

Засоби повітряного нападу влучили в 11 локаціях. Ще у 8 місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Тим часом у Києві готують зміни в системі оповіщення про небезпеку. Столична влада опрацьовує різні сигнали тривоги залежно від типу загрози, а також можливу зміну режиму комендантської години.

Пропозиції представлять найближчим часом за ініціативою прем'єр-міністра.

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі ворожих атак по складах та розподільчих центрах в українців з'явилися побоювання щодо дефіциту продуктів.

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов сказав, що у разі потреби продовольчі ніші здатна закрити Європа, а бізнес наразі лише перебудовує канали постачання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Атака дронів
Новини
У Києві горять склади після ворожого удару
У Києві горять склади після ворожого удару
Аналітика
Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?