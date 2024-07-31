Ворог тисне. Чому деякі села знову захоплені і чи здатна РФ на великий рух

Окупанти продовжують активно штурмувати українські позиції. В рамках свого літнього наступу ворогу вже вдалося повторно окупати кілька сіл, які ЗСУ звільняли влітку 2023-го року. Не виключено, що найближчим часом тактичне просування агресора продовжиться.

Про те, навіщо РФ тисне на відвойовані ЗСУ села, які причини втрати цих населених пунктів та чи здатен противник на великий прорив - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Які села знову вдалося захопити росіянам після контрнаступу ЗСУ 2023 року

Наприкінці березня окупанти зосередили свою увагу в тому числі на двох невеликих селах: Урожайному і Старомайорському. Видання The New York Times у матеріалі пише, що три місяці запеклих боїв призвели до того, що в червні росіяни захопили обидва населені пункти. Перше розташоване на південь від Великої Новосілки та було відвойовано українськими бійцями під час літнього контрнаступу 2023 року. Друге також було звільнене від російської окупації під час цієї кампанії.

"Якщо дивитися конкретно на Урожайне, то це лівий фланг Вугледару. І окупанти роблять стандартну тактику. Коли вони не можуть пробити фронт, то починають атакувати фланги, з них заходять, беруть в кліщі й таким чином захоплюють міста. Таких прикладів багато: Бахмут, Авдіївка. Тобто в лоб не взяли - взяли з флангів. І от Урожайне - це один із флангів. Чи підуть вони на Вугледар сказати важко. Поки що там розвитку подій далі немає, але в цьому нічого хорошого точно немає", - сказав військовий експерт Павло Нарожний в коментарі РБК-Україна.

Фото: військам РФ вдалося захопити Урожайне і Старомайорське (deepstatemap.live)

NYT зазначає, що ця втрата стала ударом для України на тлі нещодавніх успіхів Росії, а особливо через те, що села були здобуті ціною значних втрат під час торішнього контрнаступу. Однак українські військові продовжують чинити опір на сусідніх ділянках фронту. Військові, які побували на місцях, діляться з журналістами, що в цих селах не було жодного мирного жителя, а будинки були настільки зруйновані, що не було що захищати. Бійці пояснюють, що Урожайне складається всього з двох вулиць, і російським загарбникам вдалося зайняти половину села в червні цього року. Військові описують, що півтора місяця це було "як бій між двома зграями собак". Втім, один з бійців розповідає, одного разу "настав момент, коли тримати людей там не мало сенсу".

18 липня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин офіційно підтвердив відхід українських сил з Урожайного. За його словами, таке рішення було ухвалено для збереження життя захисників. В коментарі РБК-Україна він пояснив, що тактична обстановка в районі села склалась таким чином, що там не можливо утримувати позиції.

"Противник для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих ним же населених пунктах і селищах щодня зазнає чималих втрат. Вони не тільки одну сотню вбитими становлять, а результат - зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому", - зауважив Волошин.

Ще одне село, що стало символом літнього контрнаступу ЗСУ, є Роботине, яке вдалося звільнити від присутності окупанта наприкінці серпня 2023 року. На мапі DeepState воно позначене наразі як "сіра зона". Втім, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що цей населений пункт, ймовірно, знову повністю захопили росіяни.

Фото: аналітики вважають, що росіяни, ймовірно, повністю захопили Роботине (deepstatemap.live)

Що змусило українських воїнів відійти й наскільки важко буде повертати втрачене

В тому, що росіяни втілюють свій план з "повернення втраченого" немає жодних сумнівів. Втім, постає зустрічне питання про те, наскільки важко буде надалі знову повертати землі, куди вдруге ступила нога окупанта. Експерт Павло Нарожний пояснює, що тут є декілька причин. Але найперший і найбільший фактор - це нестача людей.

"Тому, що було затягування ухвалення закону про мобілізацію. Він набув чинності 18 травня, коли вже почалася по факту російська літня кампанія. Тобто вони почали наступати, а ми в цей момент почали мобілізовувати людей", - каже співрозмовник.

За його словами, друга проблема - це ворожа авіація. Противник застосовує велику кількість КАБів, йдуть постійні обстріли по лінії зіткнення, удари по позиціях, техніці, а дати достатню відповідь на все це, як зауважує Нарожний, "в нас поки що немає чим". Зокрема, через відсутність літаків F-16 та ЗРК Patriot у достатній кількості.

"Ну і третє - це те, що зброя від союзників надходить до нас відносно повільно. З великою імовірністю тим недоукомплектованим бригадам, про які раніше говорив президент Володимир Зеленський, не вистачає бронетехніки, яка потрібна саме для стримування наступу ворога, для знищення особового складу, техніки окупантів. Сюди ж і артилерія та боєприпаси відносяться", - говорить Нарожний.

Експерт акцентує, відповісти на питання про те, що саме змусило українських воїнів відійти назад на інші позиції з вищезазначених сіл важко. Бо тут треба оцінювати кожну конкретну ділянку фронту і що на ній відбувається. Але в цілому, визнає співрозмовник, наступати Силам оборони України буде, скажімо, непросто.

"Коли ми знаходимося в обороні в нас втрати в рази менше, десь у 5-6 разів як мінімум, а то і більше. Тому що ворог закидує величезною кількістю людей. А для того, щоб нам наступати, відвойовувати, особливо коли ми кажемо про якісь великі ділянки фронту, то у нас є два варіанти. Або штурмувати кожне окреме село, десь намацувати слабку оборону, і тоді наступати та відвойовувати ту чи іншу ділянку фронту. Або говорити про широкий наступ, який був у 2023 році з бронетехнікою, коли використовувалися спеціальні розмінувальні машини та десятки тисяч солдатів з нашого боку", - пояснює Нарожний.

РФ продовжує тактичне просування найближчим часом: чи здатен ворог на великий рух вперед

Напередодні у розвідці Британії проаналізували, що російські сухопутні війська "впевнено просуваються в Донецькій області", продовжуючи безперервні атаки в центральній частині регіону. У відомстві схиляються до думки, що путінська армія, цілком ймовірно, продовжить тактичне просування в найближчі тижні.

"Однак загальна оперативна спроможність РФ залишається обмеженою через низку факторів, серед яких високий рівень втрат особового складу, обмежена підготовка і брак офіцерських кадрів", - додають британці.

Нарожний своєю чергою пояснює, що тут мова йде про невеликий рух окупантів вперед. Тому що для великого просування у агресора немає ресурсів, оскільки для цього треба угрупування з сотень тисяч підготовлених людей, які знаходяться на одній ділянці фронту, наприклад на 20-30 км шириною. Але, якби таке угрупування і утворилося, то Україна завдала б по ньому ударів ракетами ATACMS, вважає співрозмовник.

"Наприклад, декілька днів тому, з повідомлень з російських пабліків, їм "прилетіло" під час шикування 27 липня. За їх інформацією, там десь 20 загиблих (і понад 70 поранених - ред.). Тобто навіть коли сотня російських піхотинців збираються в одній точці - це вже поле для завдання ракетного удару. Тож якщо ворог десь скупчиться десятками тисяч людей в одній точці, то туди точно буде завданий удар. Тому просування, яке може бути в окупантів, це десятки, може, сотні метрів на тиждень", - припускає Нарожний.

При цьому експерт наразі не очікує, що Сили оборони України на тому чи іншому відрізку фронту почнуть широкомасштабно наступати.

"До кінця літньої кампанії, а це десь приблизно кінець вересня - жовтень, динаміка на фронті не зміниться. З великою імовірністю ми будемо знаходитися в такій глухій обороні. Десь будемо втрачати території, а десь відвойовувати, але якогось такого великого руху, що там провалиться фронт і ми підемо в наступ я не очікую", - підсумував співрозмовник.