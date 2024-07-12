В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році

Видання NYT з посиланням на західних посадовців повідомило, що "Україна не проводитиме контрнаступ цього року", оскільки обіцяне союзниками озброєння надходить повільно. Втім, не виключено, що військо може бути готовим піти в атаку восени, але через фактор погоди цей термін ще може відтягнутися.

Про те, що потрібно ЗСУ, коли військові можуть бути готовими до наступу і що заважає цьому у 2024 році - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст

NYT написало, що "Україна не проводитиме контрнаступ цьогоріч "

Американська газета The New York Times опублікувала новий матеріал в якому повідомила, що Україна, мовляв, "не буде готова розпочати контрнаступ або відвоювати великі частини своєї території до наступного року". Видання посилається на двох неназваних посадовців. Співрозмовники зазначають, що надходження на лінію фронту обіцяного союзниками озброєння: ракет, бойових машин, боєприпасів і засобів ППО - "триватиме тижнями, якщо не місяцями". На додаток, частина з анонсованої зброї ще не закуплена або ж не виготовлена.

"Високопоставлений чиновник НАТО сказав, що підтримка виведе Україну на шлях, який дозволить відштовхнути (війська РФ - ред. ) наступного року, поки Україна чекає, поки надійде більше західної зброї, і перекине більше своїх військ на фронт", - цитує NYT джерело.

Окремо інший високопоставлений представник американського Пентагону сказав виданню, що українські сили "продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців", але "у постійному русі на полі бою, який зрештою не дасть їм змоги досягти значних успіхів".

Водночас американські офіційні особи та аналітики визнають, що ситуація на полі бою "суттєво змінилася за останні кілька тижнів", оскільки близько 61 млрд доларів допомоги, схваленої Конгресом США у травні, починає зміцнювати українську оборону. Зокрема, завдяки цьому Україна сповільнила окупантів в Донецькій області й зупинила на півночі Харківської.

Чому важливо розрізняти поняття "контрнаступ" і "наступ"

Коментуючи публікацію NYT, військовий експерт Павло Нарожний наголосив на важливості того, що треба розрізняти між собою поняття "контрнаступ" і "наступ", адже між ними є різниця.

"Уявімо собі ситуацію, що ми знаходимося, наприклад в н. п. Роботине і ворог на нас дуже швидко наступає й викидає з позицій, але не встиг там закріпитися. І в цей момент, поки ворог не закріпився, ми робимо контрнаступальні дії. Оце називається саме контрнаступ, коли ворог не закріпився", - каже Нарожний в коментарі РБК-Україна.

Експерт звертає увагу, що російські війська на позиціях, куди ми в перспективі можемо наступати, перебувають місцями де 1, де 1,5, а де й 2 роки. А якщо говорити про штурм таких добре укріплених позицій, то це вже наступ.

"Вони там дуже гарно закріпилися. І тут мова вже йде про наступ. Тобто ми будемо штурмувати дуже гарно укріплені позиції, які ворог дуже знає і вже налаштував логістику. До слова, вони вже в нас вздовж Азовського моря будують залізницю для того, щоб поставляти зброю тощо", - зауважив Нарожний.

Українське військо отримає потік нових людей не раніше осені

Співрозмовник також пояснює, що для наступу на тій чи іншій ділянці фронту треба сформувати ударне угрупування. І, як приклад, каже Нарожний, можна згадати те ж Роботине, де влітку 2023 року українським військовим в рамках наступу вдалося пройти десь кілька десятків кілометрів.

"Там було угрупування розміром 120 тисяч людей особового складу. Чи є зараз у нас такі резерви? Президент Володимир Зеленський казав, що у нас є 14 бригад, які не повністю укомплектовані. Але він не надав деталей. Уявімо таку ситуацію, що всі ці бригади сидять в тилу і чекають на зброю. Що таке 14 бригад? Одна бригада - це до 5000 людей (згідно з відкритих джерел до 8 тисяч - ред.). І ми не знаємо, чи це артилерійські, інженерні, десантно-штурмові, чи ОМБр. Уявімо, якщо всі вони механізовані з танками й артилерією, то це десь максимум до 100 тисяч осіб", - допускає Нарожний.

Крім того, слід розуміти, що вже майже половина липня, а означає те, що літня кампанія перетинає "екватор", акцентує експерт.

"А закон про мобілізацію в нас набув чинності 16 травня. Після того ТЦК отримали інструменти, щоб призвати більше людей і потік людей, яких не вистачало, пішли до армії. Згадаймо генерала Содоля (Юрій Содоль був звільнений з посади командувача Об'єднаних Сил ЗСУ 24 червня 2024 року - ред.), який в Раді перед голосуванням за цей закон говорив, що в нас в деяких підрозділах, де має бути 10 людей всього 3-4 - це 30-40% комплектування особового складу. Тобто людей в армії на той момент не вистачало", - згадує Нарожний.

Він пояснює, що зараз до війська мобілізують людей, аби заповнити цю нестачу, але спочатку ці громадяни мають пройти базове навчання.

"Це 80 днів, щоб отримати військово-облікову спеціальність (ВОС). Крім того, в більшості випадків вони ще отримують фахове навчання. От він, наприклад солдат, механік-водій танка, от йому треба ще й на танку поїздити. Після того він приходить у військову частину, де проходить злагодження й треба ще ознайомитися щодо взаємодії зі своїм підрозділом й з іншими", - каже експерт.

Тобто, якщо додати разом 80 днів базового навчання + фахове навчання + злагодження, то в підсумку виходить 120 днів.

"І тут ми з 16 травня опинилися десь в жовтні приблизно, коли ці люди можуть воювати. Звичайно, що все це ідеалізована картинка. Може, хтось швидше зможе, бо має військовий досвід, але більшість в армії не були і їм треба пройти всю цю історію", - додає Нарожний.

Тобто, пояснює співрозмовник, "потік людей до війська в нас буде тільки восени".

КАБи - одні з великих проблем на фронті, а F-16 - перший крок до наступу

"Що стосується зброї. Ми всі умовно знаємо як і якими партіями нам приходить, бо більшість цієї інформації є публічною. Але одна з великих проблем, які є на фронті, - це використання ворогом КАБів. Вони їх скидають у величезних кількостях. А одна авіаційна бомба - це по суті дешева версія крилатої ракети. Крилата ракета вартує декілька мільйонів доларів, а авіаційна бомба декілька десятків тисяч доларів", - наголошує Нарожний.

За його словами, поки проблема з КАБами не буде вирішена, ні про який наступ говорити не можна, бо ворог буде масово знищувати наших людей.

"Адже коли вони знаходяться в обороні, знищити їх дуже важко, а от коли будуть проводити якісь наступальні дії, масово техніку випускати на поля, то ворог якщо буде мати можливість скидати бомби, це просто знищить величезну кількість наших людей. Тому перший крок для нашого наступу - це отримати F-16", - каже Нарожний.

Він акцентує, що йдеться не про десять винищувачів, а про 50. Тобто така кількість, яка б дозволила хоча б трохи змінити ситуація з КАБАМи.

"Також треба отримати Patriot, які б стояли не в тилових містах, а на фронті й збивали літаки ворога, які скидають ці бомби. Наразі ж F-16 в нас немає, Patriot йдуть дуже дозованого і на захисті Києва та інших міст України, мобілізація йде. Тому в цьому році казати про наступ нереально", - вважає експерт.

Фактор погоди й чому може йтися про наступ у 2025-му

До вищезазначеного також додається й фактор погоди. Співрозмовник пояснює, що восени, коли почнуться дощі земля перетвориться у багнюку, в якій не можна використовувати важку техніку.

"Там САУ не зможуть пересуватися, та і навіть колісна техніка не зможе їздити по всій цій багнюці. Тому тільки наступний рік. Тільки весна 2025 року, десь в кращому випадку у квітні. Коли і ґрунт підсохне, і літаки приїдуть, і нові Patriot, і зброя вся. А також ті, хто був мобілізований, пройдуть навчання й злагодження. Тож у квітні теоретично ми зможемо наступати. Але, знову ж таки, тут дуже важко давати прогнози", - підсумував експерт.