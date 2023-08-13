UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ворог системно знищується". ЗСУ відпрацювали дронами-камікадзе по ворожих танках

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни продовжують знищувати ворога на фронті. Відпрацювали дронами-камікадзе по російських танках.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Як відзначає командувач Сухопутними військами, на відео можна побачити роботу групи "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 3-ю ОШБр,  28 ОМБр та групою "сліпа лють" УДА. 

"Було знищено два танки Т-80, уражений Т-72 та Т-90. Ворог системно знищується", - пише Сирський. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 серпня, наші воїни знищили ще 560 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України країна-терорист втратила близько  253 850 одиниць живої сили.

Також Сирський нещодавно показав як військові ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні