"Ворог системно знищується". ЗСУ відпрацювали дронами-камікадзе по ворожих танках

Як відзначає командувач Сухопутними військами, на відео можна побачити роботу групи "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 3-ю ОШБр, 28 ОМБр та групою "сліпа лють" УДА.

"Було знищено два танки Т-80, уражений Т-72 та Т-90. Ворог системно знищується", - пише Сирський.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 серпня, наші воїни знищили ще 560 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України країна-терорист втратила близько 253 850 одиниць живої сили.

Також Сирський нещодавно показав як військові ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку.