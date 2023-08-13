"Ворог системно знищується". ЗСУ відпрацювали дронами-камікадзе по ворожих танках

Українські воїни продовжують знищувати ворога на фронті. Відпрацювали дронами-камікадзе по російських танках.
Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Як відзначає командувач Сухопутними військами, на відео можна побачити роботу групи "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 3-ю ОШБр, 28 ОМБр та групою "сліпа лють" УДА.
"Було знищено два танки Т-80, уражений Т-72 та Т-90. Ворог системно знищується", - пише Сирський.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 серпня, наші воїни знищили ще 560 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України країна-терорист втратила близько 253 850 одиниць живої сили.
Також Сирський нещодавно показав як військові ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.