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"Враг системно уничтожается". ВСУ отработали дронами-камикадзе по вражеским танкам

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины продолжают уничтожать противника на фронте. Отработали дронами-камикадзе по российским танкам.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Как отмечает командующий Сухопутными войсками, на видео можно увидеть работу группы "Асгард" подразделения "Очи" во взаимодействии с 3-й ОШБр, 28 ОМБр и группой "слепая ярость" УГА.

"Было уничтожено два танка Т-80, поражен Т-72 и Т-90. Враг системно уничтожается", - пишет Сырский.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 12 августа, наши воины уничтожили еще 560 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 253 850 единиц живой силы.

Также Сырский недавно показал, как военные ликвидировали огненное подразделение российских оккупантов на Бахмутском направлении.

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