Враг штурмует без остановки: Генштаб сообщил, где на фронте самые ожесточенные бои

Россия в течение 8 сентября осуществила 158 атак на разных направлениях фронта, применив ракеты, авиабомбы, почти две тысячи дронов-камикадзе и тысячи обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В течение 8 сентября российские войска осуществили масштабные атаки на позиции украинских защитников и населенные пункты.

Всего произошло 158 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 1 ракетный и 51 авиационный удар, применив 5 ракет и 95 управляемых авиабомб.

Кроме того, украинские силы отражали массовые атаки дронов: враг использовал 1 952 ударных БпЛА и провел 3 449 обстрелов.

Где идут самые ожесточенные бои

Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении - здесь с начала суток зафиксировано 45 атак россиян в районах Родинского, Миролюбовки, Луча, Звёздного, Котлиного, Удачного и других населённых пунктов. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 137 оккупантов, из которых 82 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины обезвредили одну пушку, четыре автомобиля, два мотоцикла, 12 беспилотных летательных аппаратов, терминал спутниковой связи, три антенны связи.

На Новопавловском направлении враг сегодня 33 раза пытался прорвать оборону, еще семь боев продолжаются в районах Зеленого Гая, Малиевки, Новоегоровки, Зеленого Поля, Запорожского, Ольговского и Полтавки.

Другие направления боевых действий

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 штурмовых действий в районах населенных пунктов Колодязи, Новомихайловка, Торское, а также в сторону Шандриголово.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал в районах Григорьевки, Ямполя, Серебрянки и Выемки. До сих пор идет одно боевое столкновение.

На Купянском направлении противник совершил семь попыток наступления в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

Торецкое направление - семь столкновений в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки, один бой продолжается.

Северо-Слобожанское и Курское направления - четыре боевых столкновения, три авиаудара и 124 обстрела, в том числе шесть из РСЗО.

Приднепровское направление - отбито четыре атаки в сторону Антоновского моста, враг также нанес авиаудары по Николаевке.

Южно-Слобожанское направление (Волчанск) - четыре атаки врага.

Краматорское направление - четыре попытки прорыва у Миньковки, Ступочек, Белой Горы и Бондарного.

Гуляйпольское и Ореховское направления - враг наступательных действий не проводил.