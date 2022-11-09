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Україна не бачить ознак того, що Росія покидає Херсон без бою, - Подоляк

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Середа 09 листопада 2022 18:31
Україна не бачить ознак того, що Росія покидає Херсон без бою, - Подоляк Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні залишається значна частина російських угруповань. Поки рано говорити про те, що окупанти залишили місто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайло Подоляка.

"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви", - написав він.

За словами Подоляка, Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не "зрежисовані телевізійні заяви".

Нагадаємо, командування РФ заявило про наміри вивести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

При цьому до цього окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.

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Херсон Ірина Подоляк Російська Федерація
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