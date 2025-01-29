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Ворог припинив виплату пенсій українцям в окупації, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС

Середа 29 січня 2025 23:43
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Ворог припинив виплату пенсій українцям в окупації, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС Фото: обмеження стосуються мешканців окупованого сходу та півдня (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація продовжує застосовувати репресивні методи для контролю місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, ворог запровадив пенсійний шантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, з початку 2025 року російська окупаційна влада повністю припинила виплату щомісячного пенсійного забезпечення особам, які не отримали російський паспорт. Рішення безпосередньо стосується мешканців окупованого сходу та півдня України.

"Пенсійний шантаж – це ганебний фінансовий тиск, який став черговим кроком у примусовій паспортизації, яку злочинці Кремля активно проводять над місцевим населенням всіх тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що видаючи паспорти РФ, окупанти переслідують головну ціль - представляти мешканців окупованих територій, як "громадян Росії", виправдовувати свої злочини перед міжнародною спільнотою.

"В тому числі окупанти незаконно отримують доступ до персональних даних місцевого населення, щоб посилювати контроль та придушувати спротив українського підпілля", - додали у ЦНС.

Інформаційний ресурс наголосив, що подібні заходи Кремля є черговим доказом злочинної політики, яка спрямована на позбавлення українців їхніх прав та свобод.

Нагадаємо, на початку цього місяця, 5 січня, на тимчасово окупованих територіях України запрацював так званий реєстр "контрольованих осіб". Росіяни вносять до нього українців, які не отримали паспорт РФ.

Також на початку 2025 року стало відомо, що з 5 лютого жителі тимчасово окупованих територій не зможуть укласти шлюб, не маючи російського паспорта.

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