Росіяни створили реєстр українців в окупації, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС

Починаючи з сьогоднішнього дня на тимчасово окупованих територіях України запрацює реєстр "контрольованих осіб". Ворог вносить до нього українців, які не отримали паспорт Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Згідно з офіційною преамбулою до реєстру потрапляють іноземці та люди без громадянства, які незаконно перебувають на росії та підлягають висилці. Проте у випадку з ТОТ фактично йдеться про українців без паспорта ворога", - йдеться у повідомленні. Інформаційний ресурс зазначив, що у разі внесення до реєстру українці мають або виїхати з рідного краю, або ж отримати правову підставу для проживання. Крім того, мешканцям тимчасово окупованих територій за відсутність паспорта РФ заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом та одружуватися. Тобто, як пише ЦНС, це черговий елемент примусу, аби юридично закріпити за українцями статус громадян Росії.