Враг прекратил выплату пенсий украинцам в оккупации, не получившим паспорт РФ, - ЦНС

Российская Федерация продолжает применять репрессивные методы для контроля местного населения на временно оккупированных территориях Украины. В частности, враг ввел пенсионный шантаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, с начала 2025 года российские оккупационные власти полностью прекратили выплату ежемесячного пенсионного обеспечения лицам, которые не получили российский паспорт. Решение непосредственно касается жителей оккупированного востока и юга Украины.

"Пенсионный шантаж - это позорное финансовое давление, которое стало очередным шагом в принудительной паспортизации, которую преступники Кремля активно проводят над местным населением всех временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что выдавая паспорта РФ, оккупанты преследуют главную цель - представлять жителей оккупированных территорий, как "граждан России", оправдывать свои преступления перед международным сообществом.

"В том числе оккупанты незаконно получают доступ к персональным данным местного населения, чтобы усиливать контроль и подавлять сопротивление украинского подполья", - добавили в ЦНС.

Информационный ресурс отметил, что подобные меры Кремля являются очередным доказательством преступной политики, направленной на лишение украинцев их прав и свобод.