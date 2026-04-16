Ворог поцілив по житлових кварталах у Дніпрі: відомо про пожежі та 10 постраждалих

Про удари по обласному центру стало відомо після трьох ночі. Тоді ж одразу надійшла інформація про пожежі на кількох локаціях.

Як повідомив Ганжа, у Дніпрі через атаку РФ пошкодило пʼятиповерхівку, а приватний будинок частково зруйнувало.

Згодом з'явилась інформація про поранених та кадри, на яких палають будівлі.

"Вже 10 поранених через атаку росіян на Дніпро. З них семеро у лікарнях", - написав голова ОВА.

Відомо, що у постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми (пошкодження слухового апарату та ЦНС).

"Одна жінка "важка", решта в стані середньої тяжкості. Всім надають меддопомогу", - зазначив Ганжа.