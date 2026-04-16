Ворог поцілив по житлових кварталах у Дніпрі: відомо про пожежі та 10 постраждалих

Росія вночі влучила по житлових кварталах Дніпра, через що спалахнули пожежі на кількох локаціях, а житлові будинки зазнали руйнувань. Відомо про 10 постраждалих через обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.
Про удари по обласному центру стало відомо після трьох ночі. Тоді ж одразу надійшла інформація про пожежі на кількох локаціях.
Як повідомив Ганжа, у Дніпрі через атаку РФ пошкодило пʼятиповерхівку, а приватний будинок частково зруйнувало.
Згодом з'явилась інформація про поранених та кадри, на яких палають будівлі.
"Вже 10 поранених через атаку росіян на Дніпро. З них семеро у лікарнях", - написав голова ОВА.
Відомо, що у постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми (пошкодження слухового апарату та ЦНС).
"Одна жінка "важка", решта в стані середньої тяжкості. Всім надають меддопомогу", - зазначив Ганжа.
Нагадаємо, ввечері 15 квітня росіяни завдали удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали двоє дітей - трирічний і півторарічний хлопчики, а також жінка.
Щодо руйнувань - у Дніпрі загорілися офісна будівля та гараж, вогонь вдалося ліквідувати. Також у місті було зафіксовано пошкодження автомобілів ввечері середи.
Варто зазначити, що ворог протягом 15 квітня спрямував на Україну понад 20 ракет та близько чотирьохсот дронів. Повітряним силам вдалось збити рекордну кількість безпілотників за останню добу.