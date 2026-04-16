Враг попал по жилым кварталам в Днепре: известно о пожарах и 10 пострадавших

Россия ночью попала по жилым кварталам Днепра, из-за чего вспыхнули пожары на нескольких локациях, а жилые дома подверглись разрушениям. Известно о 10 пострадавших из-за обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.
Об ударах по областному центру стало известно после трех ночи. Тогда же сразу поступила информация о пожарах на нескольких локациях.
Как сообщил Ганжа, в Днепре из-за атаки РФ повредило пятиэтажку, а частный дом частично разрушило.
Впоследствии появилась информация о раненых и кадры, на которых горят здания.
"Уже 10 раненых из-за атаки россиян на Днепр. Из них семеро в больницах", - написал глава ОВА.
Известно, что у пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и акубаротравмы (повреждения слухового аппарата и ЦНС).
"Одна женщина "тяжелая", остальные в состоянии средней тяжести. Всем оказывают медпомощь", - отметил Ганжа.
Напомним, вечером 15 апреля россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего пострадали двое детей - трехлетний и полуторагодовалый мальчики, а также женщина.
Касаемо разрушений - в Днепре загорелись офисное здание и гараж, огонь удалось ликвидировать. Также в городе было зафиксировано повреждение автомобилей вечером в среду.
Стоит отметить, что враг в течение 15 апреля направил на Украину более 20 ракет и около четырехсот дронов. Воздушным силам удалось сбить рекордное количество беспилотников за последние сутки.