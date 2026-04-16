ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ворог поцілив по житлових кварталах у Дніпрі: відомо про пожежі та 10 постраждалих

04:46 16.04.2026 Чт
2 хв
40-річна жінка знахиодиться у важкому стані після удару окупантів
aimg Юлія Маловічко
Ворог поцілив по житлових кварталах у Дніпрі: відомо про пожежі та 10 постраждалих Фото: рятувальники та медики працюють на місцях пошкоджень (ДСНС України)

Росія вночі влучила по житлових кварталах Дніпра, через що спалахнули пожежі на кількох локаціях, а житлові будинки зазнали руйнувань. Відомо про 10 постраждалих через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Читайте також: У Дніпрі через атаку РФ постраждали діти: наймолодшому - 1,5 року

Про удари по обласному центру стало відомо після трьох ночі. Тоді ж одразу надійшла інформація про пожежі на кількох локаціях.

Як повідомив Ганжа, у Дніпрі через атаку РФ пошкодило пʼятиповерхівку, а приватний будинок частково зруйнувало.

Згодом з'явилась інформація про поранених та кадри, на яких палають будівлі.

"Вже 10 поранених через атаку росіян на Дніпро. З них семеро у лікарнях", - написав голова ОВА.

Фото: кадри наслідків удару по Дніпру вночі 16 квітня (Дніпропетровська ОВА)

Відомо, що у постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми (пошкодження слухового апарату та ЦНС).

"Одна жінка "важка", решта в стані середньої тяжкості. Всім надають меддопомогу", - зазначив Ганжа.

Обстріл Дніпра та України 15 квітня

Нагадаємо, ввечері 15 квітня росіяни завдали удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали двоє дітей - трирічний і півторарічний хлопчики, а також жінка.

Щодо руйнувань - у Дніпрі загорілися офісна будівля та гараж, вогонь вдалося ліквідувати. Також у місті було зафіксовано пошкодження автомобілів ввечері середи.

Варто зазначити, що ворог протягом 15 квітня спрямував на Україну понад 20 ракет та близько чотирьохсот дронів. Повітряним силам вдалось збити рекордну кількість безпілотників за останню добу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Днипро Війна в Україні Атака дронів
Новини
Аналітика
