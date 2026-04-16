ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Враг попал по жилым кварталам в Днепре: известно о пожарах и 10 пострадавших

04:46 16.04.2026 Чт
2 мин
40-летняя женщина находится в тяжелом состоянии после удара оккупантов
Юлия Маловичко
Враг попал по жилым кварталам в Днепре: известно о пожарах и 10 пострадавших Фото: спасатели и медики работают на местах повреждений (ГСЧС Украины)

Россия ночью попала по жилым кварталам Днепра, из-за чего вспыхнули пожары на нескольких локациях, а жилые дома подверглись разрушениям. Известно о 10 пострадавших из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Читайте также: В Днепре из-за атаки РФ пострадали дети: самому младшему - 1,5 года

Об ударах по областному центру стало известно после трех ночи. Тогда же сразу поступила информация о пожарах на нескольких локациях.

Как сообщил Ганжа, в Днепре из-за атаки РФ повредило пятиэтажку, а частный дом частично разрушило.

Впоследствии появилась информация о раненых и кадры, на которых горят здания.

"Уже 10 раненых из-за атаки россиян на Днепр. Из них семеро в больницах", - написал глава ОВА.

Фото: кадры последствий удара по Днепру ночью 16 апреля (Днепропетровская ОГА)

Известно, что у пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и акубаротравмы (повреждения слухового аппарата и ЦНС).

"Одна женщина "тяжелая", остальные в состоянии средней тяжести. Всем оказывают медпомощь", - отметил Ганжа.

Обстрел Днепра и Украины 15 апреля

Напомним, вечером 15 апреля россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего пострадали двое детей - трехлетний и полуторагодовалый мальчики, а также женщина.

Касаемо разрушений - в Днепре загорелись офисное здание и гараж, огонь удалось ликвидировать. Также в городе было зафиксировано повреждение автомобилей вечером в среду.

Стоит отметить, что враг в течение 15 апреля направил на Украину более 20 ракет и около четырехсот дронов. Воздушным силам удалось сбить рекордное количество беспилотников за последние сутки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днипро Война в Украине Атака дронов
Новости
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы