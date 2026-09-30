Ворог поцілив у склади на Оболоні, а в Солом'янському районі загорілось кафе
РФ вввечері середи, 30 вересня, вдарила в складські приміщення на столичній Оболоні. А в Солом'янському районі загорілось кафе на першому поверсі житлового будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.
"В Оболонському районі влучання в складські приміщення.
Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.
Примітно, що Повітряні Сили після десятої вечора почали активно сповіщати про загрозу реактивних дронів ворога, які рухались з кількох напрямків на столицю.
Мер писав, що у столиці працюють сили ППО та закликав жителів перебувати у безпечних місцях.
Як повідомлялось, незадовго до цього в Голосіївському районі зафіксували падіння уламків на відкритій території біля дороги, в результаті загорілись дерева.
Зазначимо, що в місцевих неофіційних пабліках в Telegram є непідтверджеа поки інформація і щодо влучання у житлові будинки, зокрема, в Солом'янському районі. Однак, поки столична влаада нічого про подібне не повідомляла.
РФ атакує Київ та область
Нагадаємо, в середу 30 вересня у Київській області запровадили графіки відключень електроенергії через наслідки обстрілів. Внаслідок ворожих атак аварійні відключення світла ввели одразу у трьох областях та Києві.
Ми також писали - протягом цієї доби ворог атакував Україну 285 ударними дронами. 174 із них були реактивними. Сили Оборони збили/подавили 254 безпілотники (146 із них - реактивні).