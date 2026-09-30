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Ворог поцілив у склади на Оболоні, а в Солом'янському районі загорілось кафе

23:47 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Ворог поцілив у склади на Оболоні, а в Солом'янському районі загорілось кафе Ілюстративне фото: працівник ДСНС на місці влучання (ДСНС Уккраї)
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РФ вввечері середи, 30 вересня, вдарила в складські приміщення на столичній Оболоні. А в Солом'янському районі загорілось кафе на першому поверсі житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

"В Оболонському районі влучання в складські приміщення.
Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.

Примітно, що Повітряні Сили після десятої вечора почали активно сповіщати про загрозу реактивних дронів ворога, які рухались з кількох напрямків на столицю.

Мер писав, що у столиці працюють сили ППО та закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

Як повідомлялось, незадовго до цього в Голосіївському районі зафіксували падіння уламків на відкритій території біля дороги, в результаті загорілись дерева.

Зазначимо, що в місцевих неофіційних пабліках в Telegram є непідтверджеа поки інформація і щодо влучання у житлові будинки, зокрема, в Солом'янському районі. Однак, поки столична влаада нічого про подібне не повідомляла.

РФ атакує Київ та область

Нагадаємо, в середу 30 вересня у Київській області запровадили графіки відключень електроенергії через наслідки обстрілів. Внаслідок ворожих атак аварійні відключення світла ввели одразу у трьох областях та Києві.

Ми також писали - протягом цієї доби ворог атакував Україну 285 ударними дронами. 174 із них були реактивними. Сили Оборони збили/подавили 254 безпілотники (146 із них - реактивні).

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