Ворог поцілив у склади на Оболоні, а в Солом'янському районі загорілось кафе

РФ вввечері середи, 30 вересня, вдарила в складські приміщення на столичній Оболоні. А в Солом'янському районі загорілось кафе на першому поверсі житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

"В Оболонському районі влучання в складські приміщення.

Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.

Примітно, що Повітряні Сили після десятої вечора почали активно сповіщати про загрозу реактивних дронів ворога, які рухались з кількох напрямків на столицю.

Мер писав, що у столиці працюють сили ППО та закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

Як повідомлялось, незадовго до цього в Голосіївському районі зафіксували падіння уламків на відкритій території біля дороги, в результаті загорілись дерева.

Зазначимо, що в місцевих неофіційних пабліках в Telegram є непідтверджеа поки інформація і щодо влучання у житлові будинки, зокрема, в Солом'янському районі. Однак, поки столична влаада нічого про подібне не повідомляла.