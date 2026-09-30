Враг попал в склады на Оболони, а в Соломенском районе загорелось кафе
РФ вечером в среду, 30 сентября, ударила в складские помещения на столичной Оболони. А в Соломенском районе загорелось кафе на первом этаже жилого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.
"В Оболонском районе попадание в складские помещения.
Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.
Примечательно, что Воздушные Силы после десяти вечера начали активно извещать об угрозе реактивных дронов врага, двигавшихся с нескольких направлений на столицу.
Мэр писал, что в столице работают силы ПВО и призвал жителей находиться в безопасных местах.
Как сообщалось, незадолго до этого в Голосеевском районе зафиксировали падение обломков на открытой территории у дороги, в результате чего загорелись деревья.
Отметим, что в местных неофициальных пабликах в Telegram есть неподтвержденная пока информация о попадании в жилые дома, в частности, в Соломенском районе. Однако пока столичная власть ничего о подобном не сообщала.
РФ атакует Киев и область
Напомним, в среду 30 сентября в Киевской области ввели графики отключений электроэнергии из-за последствий обстрелов. В результате вражеских атак аварийные отключения света ввели сразу в трех областях и Киеве.
Мы также писали - в течение этих суток враг атаковал Украину 285 ударными дронами. 174 из них были реактивны. Силы Обороны сбили/подавили 254 беспилотника (146 из них – реактивные).