Ворог потрапив в оточення у Курській області, але для висновків зарано, - аналітик DeepState
На одній з ділянок Курської області росіяни потрапили в оточення. Втім, висновки наразі робити ще зарано.
Про це розповів співзасновник і аналітик платформи Deep state Роман Погорілий в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.
За словами Погорілого, Сили оборони продовжують працювати у Курській області, де наразі тривають активні бойові дії. Тим часом росіяни намагаються контратакувати на західних флангах тієї території, де перебувають наші військові.
Зокрема були й несприятливі моменти, де ворогу вдалось повернути під свій контроль певні населені пункти. Але ситуація динамічна, у зв'язку з чим там все переходить з рук в руки.
Фото: Курська область (скриншот)
"І після останнього оновлення всі могли навіть в районі Курщини побачити таку дуже цікаву зону "сіру" в оточенні. Так воно є. Тобто кацапи перебувають в оточенні. Вони там десь намагаються певними шляхами пробиватися, щоб надавати підкріплення. Наші військові з ними ведуть бої. Тобто картина там дуже цікава. Але знову ж таки якісь висновки робити важко і зарано", - додав він.
Водночас аналітик Deep state відзначив, що йому невідома кількість росіян, які перебувають в оточені, втім, висловив сподівання, що ворогу не вдасться вийти.
Бої у Курській області
Операція на території Курської області триває більше місяця. Станом на 27 серпня було відомо, що під контролем Сил оборони перебувають:
- 1300 квадратних кілометрів;
- близько 100 населених пунктів.
За даними джерел РБК-Україна, диктатор Володимир Путін нібито доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.
12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація (РФ) почала контрнаступ у Курській області, втім, усе йде за планом України.
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