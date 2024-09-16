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Враг попал в окружение в Курской области, но для выводов рано, - аналитик DeepState

Понедельник 16 сентября 2024 17:20
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Враг попал в окружение в Курской области, но для выводов рано, - аналитик DeepState Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

На одном из участков Курской области россияне попали в окружение. Впрочем, выводы пока делать еще рано.

Об этом рассказал сооснователь и аналитик платформы Deep state Роман Погорелый в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

По словам Погорелого, Силы обороны продолжают работать в Курской области, где сейчас идут активные боевые действия. Между тем россияне пытаются контратаковать на западных флангах той территории, где находятся наши военные.

В частности были и неблагоприятные моменты, где врагу удалось вернуть под свой контроль определенные населенные пункты. Но ситуация динамичная, в связи с чем там все переходит из рук в руки.

Враг попал в окружение в Курской области, но для выводов рано, - аналитик DeepState

Фото: Курская область (скриншот)

"И после последнего обновления все могли даже в районе Курщины увидеть такую очень интересную зону "серую" в окружении. Так оно есть. То есть кацапы находятся в окружении. Они там где-то пытаются определенными путями пробиваться, чтобы предоставлять подкрепление. Наши военные с ними ведут бои. То есть картина там очень интересная. Но опять же какие-то выводы делать трудно и рано", - добавил он.

В то же время аналитик Deep state отметил, что ему неизвестно количество россиян, находящихся в окружении, впрочем, выразил надежду, что врагу не удастся выйти.

Бои в Курской области

Операция на территории Курской области длится больше месяца. По состоянию на 27 августа было известно, что под контролем Сил обороны находятся:

  • 1300 квадратных км;
  • около 100 населённых пунктов.

По данным источников РБК-Украина, диктатор Владимир Путин якобы поручил военно-политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября.

12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация (РФ) начала контрнаступление в Курской области, впрочем, все идет по плану Украины.

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