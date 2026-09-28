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"Ворог посилює терор": Корецький звернувся до українців на тлі останніх атак РФ

15:40 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi)

Росія продовжує завдавати ударів по українських містах, залишаючи після атак загиблих і постраждалих. Влада закликає не ігнорувати повітряні тривоги та ховатися в безпечних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами прем'єра, вранці російські війська завдали удару по бізнес-центру в Дніпрі. За останніми даними, внаслідок атаки загинули троє людей, ще 19 отримали поранення.

Рятувальникам і поліцейським вдалося врятувати 49 людей.

У Харкові росіяни вдарили по житловій забудові. Відомо щонайменше про 43 постраждалих, серед яких 11 дітей. Також є загиблі.

У Києві російський безпілотник влучив у будівлю Президії Національної академії наук України. Після удару виникла пожежа. У момент атаки всередині перебували працівники.

Попередньо, одна людина загинула, ще четверо постраждали. На місці продовжують працювати рятувальники.

Крім того, у столиці під удар потрапили торгові центри, підприємства з виробництва лікарських засобів та інші цивільні об'єкти. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Вночі в Житомирській області було пошкоджено завод із виробництва морозива. Також росіяни атакували житлові будинки на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині.

Руйнування інфраструктури зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Хмельницькій областях та Запоріжжі.

Корецький наголосив, що небезпека залишається в багатьох регіонах України.

"Ворог посилює терор. Прошу громадян не ігнорувати тривогу і за можливості перебувати в безпечних місцях", - закликав він.

Нагадуємо, що вранці 28 вересня російські дрони атакували Київ. Перші влучання сталися близько 6:30.

Під ударом опинилися АЗС, офісна будівля та кафе. Вдень дрон також влучив у будівлю Національної академії наук України.

Крім того, російські війська атакували підприємство "Укрзалізниці" в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу постраждало понад 10 людей.

Також у Дніпрі під атакою опинився офіс "Опендатаботу". На щастя, на роботі сервісів це не позначиться.

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УкраїнаРосійська ФедераціяВійна в УкраїніСергій Корецький