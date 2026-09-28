"Враг усиливает террор": Корецкий обратился к украинцам на фоне последних атак РФ

По словам премьера, утром российские войска нанесли удар по бизнес-центру в Днепре . По последним данным, в результате атаки погибли три человека , еще 19 получили ранения.

Спасателям и полицейским удалось спасти 49 человек.

В Харькове россияне ударили по жилой застройке . Известно по меньшей мере о 43 пострадавших, среди которых 11 детей. Также есть погибшие.

В Киеве российский беспилотник попал в здание Президиума Национальной академии наук Украины . После удара возник пожар. В момент атаки внутри находились работники.

Предварительно, один человек погиб , еще четверо пострадали. На месте продолжают работать спасатели.

В столице под удар попали торговые центры, предприятия по производству лекарственных средств и другие гражданские объекты. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ночью в Житомирской области был поврежден завод по производству мороженого . Также россияне атаковали жилые дома в Сумской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях.

Разрушение инфраструктуры было зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой областях и Запорожье.

Корецкий подчеркнул, что опасность остается во многих регионах Украины.

"Враг усугубляет террор. Прошу граждан не игнорировать тревогу и по возможности находиться в безопасных местах", - призвал он.