Росія ударила по підприємству УЗ у Запоріжжі, понад 10 поранених

Росія знову обстріляла підприємство "Укрзалізниці". Цього разу удари завдавалися по Запоріжжю, поранено понад 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського у Facebook.

Росія била по УЗ у Запоріжжі

Перцовський зазначив, що обстріл був по підприємству УЗ в Запоріжжі, яке попри все продовжувало працювати.

"Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах", - каже він.

За його словами, троє людей отримали важкі поранення. Проте їхньому життю нічого не загрожує.

"Ще понад 10 колег отримали легші травмування. Інформація уточнюватиметься", - зауважив чиновник.

Раніше РБК-Україна писало, що 23 вересня в "Укрзалізниці" закликали триматися подалі від залізничних об'єктів і ховатися в укриття за будь-якого рівня тривоги у найближчі дні та на майбутнє.

Крім того, уночі 21 вересня окупанти завдали масованого удару по Лозовій на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали люди.