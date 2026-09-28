У Дніпрі під атакою опинився офіс "Опендатаботу"
Унаслідок атаки на Дніпро був пошкоджений офіс компанії "Опендатабот".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
"Сьогодні під російською атакою опинився офіс Опендатаботу у Дніпрі. На щастя, серед команди жертв немає", - йдеться у заяві.
В компанії уточнили, що на роботі сервісів це не позначиться. Наразі автоматизація та всі системи працюють у штатному режимі.
Чим займається компанія "Опендатабот"
Опендатабот - українська компанія та онлайн-сервіс відкритих даних, заснований у 2016 році.
Компанія надає доступ до інформації про українські компанії, ФОП, судові справи, борги, санкції та інші реєстрові дані.
Основна мета Опендатабот - спрощувати доступ до відкритої державної інформації та допомагати бізнесу й громадянам перевіряти контрагентів, аналізувати ризики та відстежувати зміни в реєстрах.
Сервіс працює через вебплатформу, чат-боти та API. Компанія орієнтована як на приватних користувачів, так і на бізнес та державні організації, яким потрібен швидкий доступ до структурованих даних.
Нагадаємо, сьогодні вранці ворог атакував у Дніпрі офісний центр. Унаслідок влучання реактивного ДТП у будівлі виникла пожежа та є суттєві руйнування.
Виникла пожежа. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та щонайменше 12 постраждалих.
Також від ворожої атаки постраждала будівля філії логістичної компанії у Синельниковому, що біля Дніпра.
Унаслідок цієї атаки загинула одна людина, ще троє постраждали. Серед них є 15-річний хлопець, він перебуває у важкому стані у лікарні.