У Дніпрі під атакою опинився офіс "Опендатаботу"

Унаслідок атаки на Дніпро був пошкоджений офіс компанії "Опендатабот".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Сьогодні під російською атакою опинився офіс Опендатаботу у Дніпрі. На щастя, серед команди жертв немає", - йдеться у заяві.

В компанії уточнили, що на роботі сервісів це не позначиться. Наразі автоматизація та всі системи працюють у штатному режимі.

Чим займається компанія "Опендатабот"

Опендатабот - українська компанія та онлайн-сервіс відкритих даних, заснований у 2016 році.

Компанія надає доступ до інформації про українські компанії, ФОП, судові справи, борги, санкції та інші реєстрові дані.

Основна мета Опендатабот - спрощувати доступ до відкритої державної інформації та допомагати бізнесу й громадянам перевіряти контрагентів, аналізувати ризики та відстежувати зміни в реєстрах.

Сервіс працює через вебплатформу, чат-боти та API. Компанія орієнтована як на приватних користувачів, так і на бізнес та державні організації, яким потрібен швидкий доступ до структурованих даних.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог атакував у Дніпрі офісний центр. Унаслідок влучання реактивного ДТП у будівлі виникла пожежа та є суттєві руйнування.