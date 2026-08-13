Ворог переймає наші напрацювання і масштабує їх за лічені тижні, - командир 107 бригади ТрО

Ворог масштабує чужі напрацювання державним ресурсом

За словами Перча, детально зупинятися на конкретних типах і видах засобів немає сенсу, оскільки противник так само нарощує власні можливості.

Особливість ворога в тому, що він бере напрацювання України і швидко їх масштабує завдяки своєму ресурсу та масштабу на державному рівні. Рано чи пізно Сили оборони стикаються з тим, що після появи якогось наведення ворог бачить його ефект і одразу нарощує кількість застосування в рази.

Перехоплювачі ускладнили роботу бомберів, але ЗСУ знайшли протидію

Комбриг підтвердив, що на початках застосування ворожих перехоплювачів це справді дало противнику певний ефект на полі бою — зокрема, дещо відсунуло українські бомбери.

Втім, за його словами, Сили оборони вже знайшли певні способи протидії та можливості, деталі яких Перч поки розкрити не може, зазначивши, що зробить це, можливо, з часом. За його словами, це рішення працює: ворогу стало важче виявляти українські бомбери, а навіть у разі виявлення не завжди вдається їх збити.