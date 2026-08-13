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Враг перенимает наши наработки и масштабирует их за считанные недели, - командир 107 бригады ТрО

13:40 13.08.2026 Чт
2 мин
Удалось ли ВСУ найти противодействие вражеским перехватчикам против бомберов?
aimg Лев Шевченко
Фото: российский перехватчик "Елка" (росСМИ)

Враг быстро перенимает и масштабирует технологические наработки сил обороны Украины благодаря собственному ресурсу на государственном уровне - как только появляется эффективное решение, его количество на фронте растет в разы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал комбриг 107 бригады ТРО Денис Перч.

Враг масштабирует чужие наработки государственным ресурсом

По словам Перча, подробно останавливаться на конкретных типах и видах средств нет смысла, поскольку противник также наращивает собственные возможности.

Особенность врага в том, что он берет наработки Украины и быстро их масштабирует благодаря своему ресурсу и масштабу на государственном уровне. Рано или поздно Силы обороны сталкиваются с тем, что после появления какого-нибудь наведения враг видит его эффект и сразу наращивает количество применения в разы.

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Перехватчики усложнили работу бомберов, но ВСУ нашли противодействие

Комбриг подтвердил, что в начале применения вражеских перехватчиков это действительно дало противнику определенный эффект на поле боя — в частности, несколько отодвинули украинские бомберы.

Впрочем, по его словам, Силы обороны уже нашли определенные способы противодействия и возможности, детали которых Перч пока раскрыть не может, отметив, что сделает это, возможно, со временем. По его словам, это решение работает: врагу стало труднее выявлять украинские бомберы, а даже в случае обнаружения не всегда удается сбить их.

Ранее РБК-Украина писало, что фонд Dignitas вместе с компанией Aura работают над защитой тяжелых бомберов средствами РЭБ - несмотря на высокую стоимость, эти дроны регулярно сбиваются значительно дешевле FPV-дрон из-за своей медлительности и неповоротливости.

Также мы рассказывали, что дроны-перехватчики самолетного типа в перспективе получат реактивные двигатели – об этом в интервью РБК-Украина рассказал CEO компании Yartura Олег Букаренко, объяснив преимущества крылатых перехватчиков над коптерными.

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