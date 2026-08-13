Враг перенимает наши наработки и масштабирует их за считанные недели, - командир 107 бригады ТрО

Враг масштабирует чужие наработки государственным ресурсом

По словам Перча, подробно останавливаться на конкретных типах и видах средств нет смысла, поскольку противник также наращивает собственные возможности.

Особенность врага в том, что он берет наработки Украины и быстро их масштабирует благодаря своему ресурсу и масштабу на государственном уровне. Рано или поздно Силы обороны сталкиваются с тем, что после появления какого-нибудь наведения враг видит его эффект и сразу наращивает количество применения в разы.

Перехватчики усложнили работу бомберов, но ВСУ нашли противодействие

Комбриг подтвердил, что в начале применения вражеских перехватчиков это действительно дало противнику определенный эффект на поле боя — в частности, несколько отодвинули украинские бомберы.

Впрочем, по его словам, Силы обороны уже нашли определенные способы противодействия и возможности, детали которых Перч пока раскрыть не может, отметив, что сделает это, возможно, со временем. По его словам, это решение работает: врагу стало труднее выявлять украинские бомберы, а даже в случае обнаружения не всегда удается сбить их.