Враг перенимает наши наработки и масштабирует их за считанные недели, - командир 107 бригады ТрО

Враг быстро перенимает и масштабирует технологические наработки сил обороны Украины благодаря собственному ресурсу на государственном уровне - как только появляется эффективное решение, его количество на фронте растет в разы.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал комбриг 107 бригады ТРО Денис Перч.
По словам Перча, подробно останавливаться на конкретных типах и видах средств нет смысла, поскольку противник также наращивает собственные возможности.
Особенность врага в том, что он берет наработки Украины и быстро их масштабирует благодаря своему ресурсу и масштабу на государственном уровне. Рано или поздно Силы обороны сталкиваются с тем, что после появления какого-нибудь наведения враг видит его эффект и сразу наращивает количество применения в разы.
Комбриг подтвердил, что в начале применения вражеских перехватчиков это действительно дало противнику определенный эффект на поле боя — в частности, несколько отодвинули украинские бомберы.
Впрочем, по его словам, Силы обороны уже нашли определенные способы противодействия и возможности, детали которых Перч пока раскрыть не может, отметив, что сделает это, возможно, со временем. По его словам, это решение работает: врагу стало труднее выявлять украинские бомберы, а даже в случае обнаружения не всегда удается сбить их.
Ранее РБК-Украина писало, что фонд Dignitas вместе с компанией Aura работают над защитой тяжелых бомберов средствами РЭБ - несмотря на высокую стоимость, эти дроны регулярно сбиваются значительно дешевле FPV-дрон из-за своей медлительности и неповоротливости.
Также мы рассказывали, что дроны-перехватчики самолетного типа в перспективе получат реактивные двигатели – об этом в интервью РБК-Украина рассказал CEO компании Yartura Олег Букаренко, объяснив преимущества крылатых перехватчиков над коптерными.