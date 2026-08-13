"Кілзона" на фронті розрослася до 20 кілометрів: як туди потрапляють військові

"Кілзона" зросла до 15-20 кілометрів

За словами Перча, ширина небезпечної зони на різних ділянках фронту суттєво відрізняється, але тенденція скрізь однакова - вона постійно розширюється. На найактивніших напрямках до позицій доводиться йти пішки понад 15 кілометрів, а логістично забезпечити підрозділи потрібно вже на відстані 15-20 кілометрів. На окремих ділянках дорога до позицій займає до трьох діб.

Комбриг зазначив, що ще донедавна на частину позицій можна було доїхати пікапом - спочатку відстань пішого маршруту становила два кілометри, потім поступово зросла до трьох, п'яти, десяти, а зараз пікапи не під'їжджають навіть до підльотних точок.

За його спостереженнями, є командири з одноманітною тактикою, які не дивляться, що відбувається на інших ділянках фронту, і наступають "на ті самі граблі", не готові до змін.

Перч також зауважив, що ворог діє централізовано й шаблонно, тому досвід, здобутий на одних напрямках фронту, здебільшого дозволяє передбачити, чого чекати на інших.

Оптоволоконні дрони - головна нерозв'язана проблема

Комбриг пояснив, що серйозну шкоду завдають дрони як на оптоволокні, так і на цифровому каналі. З дронами на цифровому каналі військові вже навчилися боротися - їх можна глушити, впливаючи на керування чи відеосигнал.

З оптоволоконними такий підхід не працює: вплинути на їхнє керування чи картинку наразі неможливо.

За словами Перча, окремі команди інженерів мають певні напрацювання щодо протидії таким дронам, однак поки невідомо, чи підтвердять вони ефективність безпосередньо на полі бою.