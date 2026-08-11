Дрон за 300 доларів може знищити бомбер за 20 тисяч: як захистити важку техніку від FPV

Українські важкі бомбери, попри високу вартість, регулярно збиваються дешевими FPV-дронами через свою повільність і неповороткість. Dignitas та компанія Aura працюють над проєктом захисту бомберів і наземних роботизованих комплексів (НРК) засобами РЕБ.

Про це в коментарі РБК-Україна з зазначила голова фонду Dignitas Люба Шипович.

Економічна асиметрія: 20 тисяч доларів проти 300

Проблема важких бомберів – у їхній повільності та неповороткості, через що вони стають вразливими перед більш спритними FPV-дронами, і випадки їхнього збиття стають дедалі частішими.

Шипович навела приклад економічної асиметрії війни: один бомбер може коштувати 20 тисяч доларів, тоді як FPV-дрон, здатний його пошкодити чи знищити – лише 300 доларів, тобто дешевими засобами вибивають дорогу техніку.

Попри це, відмовитися від бомберів неможливо – вони незамінні для доставки води, їжі та боєприпасів на важкі позиції, куди неможливо дістатися по землі. Тому військові звернулися до фонду Dignitas із запитом на захист таких дронів, і команда разом із колегами з Aura працює над цим завданням.

"Поставити РЕБ на важкий бомбер – це нетривіальна задача, тут не спрацює “включив й поїхав” як з машиною, адже дрон теж потребує звʼязку. РЕБ може глушити не лише ворожі FPV, а й наш канал керування. Ця проблема стосується й наземних роботів: НРК, які евакуюють поранених воїнів, піддаються постійним атакам, і потрібна РЕБ, який не обріже нам канал звʼязку", – зазначила Шипович.

Наразі команда тестує нові РЕБ-системи з експертами на полігонах і вже передала кілька зразків у підрозділи. Рішення має бути готове приблизно за два місяці. Шипович також звернула увагу, що напрям РЕБ менш популярний серед молоді порівняно з керуванням дронами, хоча за важливістю не поступається їм.

Керівниця Dignitas закликала приділяти більше уваги популяризації цієї спеціальності на курсах БЗВП, попри те, що робота потребує базових знань з радіофізики та радіоелектроніки.