Окупанти атакували залізницю у Харківській області: є поранені, затримуються потяги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Чергова ніч із ворожими атаками на залізницю Харківщини. 4 наших людей отримали поранення (на щастя, незначні), ушкоджені будівлі та рухомий склад", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через наслідки ударів була ушкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова, поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі вони рух поновили, поїзди прямують до Києва. Також затримується Інтерсіті до Краматорська.

"Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно - виконаємо задачу та довеземо кожного, в т.ч. із пересадками на міжнародний рейс до Хелма", - зазначає УЗ.

Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності відвезуть мікроавтобусами.