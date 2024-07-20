ua en ru
Сб, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти атакували залізницю у Харківській області: є поранені, затримуються потяги

Харків, Субота 20 липня 2024 08:48
UA EN RU
Окупанти атакували залізницю у Харківській області: є поранені, затримуються потяги Фото: росіяни обстріляли залізницю у Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти атакували залізницю у Харківській області. Внаслідок обстрілу поранені четверо залізничників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Чергова ніч із ворожими атаками на залізницю Харківщини. 4 наших людей отримали поранення (на щастя, незначні), ушкоджені будівлі та рухомий склад", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через наслідки ударів була ушкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова, поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі вони рух поновили, поїзди прямують до Києва. Також затримується Інтерсіті до Краматорська.

"Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно - виконаємо задачу та довеземо кожного, в т.ч. із пересадками на міжнародний рейс до Хелма", - зазначає УЗ.

Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності відвезуть мікроавтобусами.

Що відомо про нічну атаку

Росія в ніч на 20 липня випустила по Україні чотири ракети та 17 дронів. Сили ППО знищили 12 "Шахедів" та один БпЛА невстановленого типу.

Окупанти атакували п'ять областей - Харківську, Полтавську, Сумську, Чернігівську та Київську. У Києві впали фрагменти безпілотника.

У Полтавській області була атакована інфраструктура, а у Сумській та Чернігівській областях під ударом ворога були об'єкти енергетики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Харків Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Фаріон померла у лікарні
Фаріон померла у лікарні
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла