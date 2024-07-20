Окупанти атакували залізницю у Харківській області: є поранені, затримуються потяги
Російські окупанти атакували залізницю у Харківській області. Внаслідок обстрілу поранені четверо залізничників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Чергова ніч із ворожими атаками на залізницю Харківщини. 4 наших людей отримали поранення (на щастя, незначні), ушкоджені будівлі та рухомий склад", - йдеться у повідомленні.
Крім того, через наслідки ударів була ушкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова, поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі вони рух поновили, поїзди прямують до Києва. Також затримується Інтерсіті до Краматорська.
"Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно - виконаємо задачу та довеземо кожного, в т.ч. із пересадками на міжнародний рейс до Хелма", - зазначає УЗ.
Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності відвезуть мікроавтобусами.
Що відомо про нічну атаку
Росія в ніч на 20 липня випустила по Україні чотири ракети та 17 дронів. Сили ППО знищили 12 "Шахедів" та один БпЛА невстановленого типу.
Окупанти атакували п'ять областей - Харківську, Полтавську, Сумську, Чернігівську та Київську. У Києві впали фрагменти безпілотника.
У Полтавській області була атакована інфраструктура, а у Сумській та Чернігівській областях під ударом ворога були об'єкти енергетики.
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