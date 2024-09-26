Росіяни атакували дронами вокзал у Сумській області, є поранені залізничники

Сьогодні, 26 вересня, росіяни атакували дронами вокзал у Сумській області. Відомо про трьох поранених залізничників, а також руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Серед поранених:

працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки;

працівника воєнізованої охорони;

працівника служби зв'язку.

Усім постраждалим було надано всю необхідну медичну допомогу й наразі їх життю нічого не загрожує.

У тому ж числі під час обстрілу пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів.

"На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає. Усі поїзди Укрзалізниці в регіоні прямують за розкладом", - додає "Укрзалізниця".

Як розповідає прокуратура Сумської області, атака відбулась близько о 13:00. Ворог вдарив по залізничній станції в місті Хутір-Михайлівський Шосткинського району.

Обстріл України 26 вересня

Сьогодні в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зліти ворожих літаків МіГ-31К. Під час першої тривоги у Києві було чутно вибух, втім, пізніше Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявила, що росіяни не завдавали ракетного удару по столиці, а ППО не працювала.

У тому ж числі було відомо про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" в напрямку Старокостянтина Хмельницької області. Там знаходиться військовий аеродром.