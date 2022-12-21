Ворог обстріляв прикордоння України: вдарили авіацією та мінами

Російські загарбники 20 грудня вкотре обстріляли прикордонні райони України у Сумській та Харківській областях. Ворог застосував міномети та авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Наголошується, що під ворожим вогнем опинилися Зноб-Новгородська громада Сумської області та Золочівська громада Харківської області.

"Після обіду окупанти з вертольота Мі-24 здійснили 6 пусків некерованими авіаційними ракетами по території Золочівської громади. За прикордонною Зноб-Новгородською громадою загарбники цілили з мінометів з району населеного пункту Біла Берізка - зафіксовано майже два десятки" прикордонники.