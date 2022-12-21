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Ворог обстріляв прикордоння України: вдарили авіацією та мінами

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Середа 21 грудня 2022 11:41
Ворог обстріляв прикордоння України: вдарили авіацією та мінами Фото: ворог обстріляв прикордоння України з вертольота та мінометів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські загарбники 20 грудня вкотре обстріляли прикордонні райони України у Сумській та Харківській областях. Ворог застосував міномети та авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Наголошується, що під ворожим вогнем опинилися Зноб-Новгородська громада Сумської області та Золочівська громада Харківської області.

"Після обіду окупанти з вертольота Мі-24 здійснили 6 пусків некерованими авіаційними ракетами по території Золочівської громади. За прикордонною Зноб-Новгородською громадою загарбники цілили з мінометів з району населеного пункту Біла Берізка - зафіксовано майже два десятки" прикордонники.

Також там повідомили, що українським військам удалося знищити ворожий розвідувальний безпілотник.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли прикордонні території Сумської області із використанням мінометів. Ворог випустив 19 снарядів. Жертв унаслідок атаки немає.

Раніше ми писали, що російські військові за 19 грудня завдали 83 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися шість громад.

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