Враг обстрелял приграничье Украины: ударили авиацией и минами

Российские захватчики 20 декабря в очередной раз обстреляли приграничные районы Украины в Сумской и Харьковской областях. Враг применил минометы и авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Отмечается, что под вражеским огнем оказались Зноб-Новгородская община Сумской области и Золочевская община Харьковской области.

"После обеда оккупанты с вертолета Ми-24 совершили 6 пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Золочевской общины. По приграничной Зноб-Новгородской общине захватчики целили из минометов из района населенного пункта Белая Березка - зафиксировано почти два десятка взрывов мин 120 мм калибра", - рассказали пограничники.