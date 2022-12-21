Враг обстрелял приграничье Украины: ударили авиацией и минами
Российские захватчики 20 декабря в очередной раз обстреляли приграничные районы Украины в Сумской и Харьковской областях. Враг применил минометы и авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
Отмечается, что под вражеским огнем оказались Зноб-Новгородская община Сумской области и Золочевская община Харьковской области.
"После обеда оккупанты с вертолета Ми-24 совершили 6 пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Золочевской общины. По приграничной Зноб-Новгородской общине захватчики целили из минометов из района населенного пункта Белая Березка - зафиксировано почти два десятка взрывов мин 120 мм калибра", - рассказали пограничники.
Также там сообщили, что украинским войскам удалось уничтожить вражеский разведывательный беспилотник.
Напомним, вчера россияне обстреляли приграничные территории Сумской области с использованием минометов. Враг выпустил 19 снарядов. Жертв вследствие атаки нет.
Ранее мы писали, что российские военные за 19 декабря нанесли 83 удара по Сумской области. Под обстрелами оказались шесть общин.
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