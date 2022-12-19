Окупанти понад 80 разів обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки та ЛЕП
Російські військові за сьогодні завдали 83 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотинська та Шалигінська громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
По Великописарівській громаді росіяни вдарили 6 разів із САУ. У Хотинській громаді зафіксовано два обстріли з артилерії. Загалом 34 снаряди розірвалися на прикордонні.
У Шалигінській громаді ворог відкривав вогонь із гранатометів. Крім того, було 5 черг зі стрілецької зброї та 10 кулеметних черг. У краснопільській громаді росіяни двічі скидали вибухівку з безпілотників, а також було 15 прильотів із САУ.
У Юнаківській громаді війська РФ обстріляли прикордоння з артилерії. Миропільською громадою війська РФ вели вогонь з артилерії. Крім того, ще 9 ворожих мін розірвалися біля кордону. Пошкоджено три приватні будинки та ЛЕП.
Нагадаємо, вчора війська Російської Федерації завдали понад 20 ударів по території Сумської області, використовуючи мінометну та артилерійську зброю. Внаслідок обстрілів обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Ми писали, що 15 грудня російські війська завдали 58 ударів на території Сумської області. Під обстріл потрапили дві громади.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.