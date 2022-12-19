ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти понад 80 разів обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки та ЛЕП

Новость на русском →
Суми, Понеділок 19 грудня 2022 22:31
Окупанти понад 80 разів обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки та ЛЕП Фото: окупанти понад 80 разів обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові за сьогодні завдали 83 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотинська та Шалигінська громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

По Великописарівській громаді росіяни вдарили 6 разів із САУ. У Хотинській громаді зафіксовано два обстріли з артилерії. Загалом 34 снаряди розірвалися на прикордонні.

У Шалигінській громаді ворог відкривав вогонь із гранатометів. Крім того, було 5 черг зі стрілецької зброї та 10 кулеметних черг. У краснопільській громаді росіяни двічі скидали вибухівку з безпілотників, а також було 15 прильотів із САУ.

У Юнаківській громаді війська РФ обстріляли прикордоння з артилерії. Миропільською громадою війська РФ вели вогонь з артилерії. Крім того, ще 9 ворожих мін розірвалися біля кордону. Пошкоджено три приватні будинки та ЛЕП.

Нагадаємо, вчора війська Російської Федерації завдали понад 20 ударів по території Сумської області, використовуючи мінометну та артилерійську зброю. Внаслідок обстрілів обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Ми писали, що 15 грудня російські війська завдали 58 ударів на території Сумської області. Під обстріл потрапили дві громади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Вторгнення Росії до України
NEWS
У Києві світла може не бути по 10 годин: що говорять енергетики
У Києві світла може не бути по 10 годин: що говорять енергетики
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах