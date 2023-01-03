Ворог обстріляв Краматорськ Донецької області: залишайтесь в укриттях
Російські окупанти ввечері 2 січня атакували Донецьку область. Громадян закликали перебувати у сховищах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook краматорського міського голови Олександра Гончаренка.
"Краматорськ під ударом", - поінформував мер.
Водночас Гончаренко звернувся до місцевих жителів і наголосив на необхідності перебувати в укриттях, адеж ніч може бути неспокійною.
Своєю чергою у міськраді вказали, що в одному з приватних секторів відбулися аварійні відключення електропостачання.
"Роботи з відновлення розпочнуться після завершення комендантської години", - додали посадовці.
Нагадаємо, 2 січня загарбники атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області.
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