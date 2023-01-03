Ворог обстріляв Краматорськ Донецької області: залишайтесь в укриттях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook краматорського міського голови Олександра Гончаренка.

"Краматорськ під ударом", - поінформував мер.

Водночас Гончаренко звернувся до місцевих жителів і наголосив на необхідності перебувати в укриттях, адеж ніч може бути неспокійною.

Своєю чергою у міськраді вказали, що в одному з приватних секторів відбулися аварійні відключення електропостачання.



"Роботи з відновлення розпочнуться після завершення комендантської години", - додали посадовці.