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Ворог обстріляв Краматорськ Донецької області: залишайтесь в укриттях

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Краматорськ, Вівторок 03 січня 2023 00:04
Ворог обстріляв Краматорськ Донецької області: залишайтесь в укриттях Фото: Росіяни завдали удару по Краматорську Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 2 січня атакували Донецьку область. Громадян закликали перебувати у сховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook краматорського міського голови Олександра Гончаренка.

"Краматорськ під ударом", - поінформував мер.

Водночас Гончаренко звернувся до місцевих жителів і наголосив на необхідності перебувати в укриттях, адеж ніч може бути неспокійною.

Своєю чергою у міськраді вказали, що в одному з приватних секторів відбулися аварійні відключення електропостачання.

"Роботи з відновлення розпочнуться після завершення комендантської години", - додали посадовці.

Нагадаємо, 2 січня загарбники атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області.

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