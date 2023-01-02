Росіяни атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області: в ОП розповіли про поранених

Фото: Росіяни атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області (Getty Images)

Російські окупанти 2 січня завдали двох ракетних ударів по Донецькій області. Внаслідок атаки ворога постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

Посадовець розповів, що під обстріл потрапила Дружківка. "Одна ракета вдарила в самому місті, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка", - зазначив Тимошенко. Заступник глави ОП додав, що решта даних уточнюються.