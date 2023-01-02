Росіяни атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області: в ОП розповіли про поранених
Фото: Росіяни атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області (Getty Images)
Російські окупанти 2 січня завдали двох ракетних ударів по Донецькій області. Внаслідок атаки ворога постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.
Посадовець розповів, що під обстріл потрапила Дружківка.
"Одна ракета вдарила в самому місті, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка", - зазначив Тимошенко.
Заступник глави ОП додав, що решта даних уточнюються.
Нагадаємо, 31 грудня загарбники вдарили ракетою С-300 по Лиманському відділку поліції Донецької області. Внаслідок атаки росіян зазнав поранення правоохоронець.
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