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Росіяни атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області: в ОП розповіли про поранених

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Понеділок 02 січня 2023 23:39
Росіяни атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області: в ОП розповіли про поранених Фото: Росіяни атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 2 січня завдали двох ракетних ударів по Донецькій області. Внаслідок атаки ворога постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

Посадовець розповів, що під обстріл потрапила Дружківка.

"Одна ракета вдарила в самому місті, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка", - зазначив Тимошенко.

Заступник глави ОП додав, що решта даних уточнюються.

Нагадаємо, 31 грудня загарбники вдарили ракетою С-300 по Лиманському відділку поліції Донецької області. Внаслідок атаки росіян зазнав поранення правоохоронець.

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