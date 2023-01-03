Враг обстрелял Краматорск Донецкой области: оставайтесь в укрытиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook краматорского городского головы Александра Гончаренко.

"Краматорск под ударом", - проинформировал мэр.

В то же время Гончаренко обратился к местным жителям и отметил необходимость находиться в укрытиях, ведь ночь может быть неспокойной.

В свою очередь в горсовете указали, что в одном из частных секторов произошли аварийные отключения электроснабжения.

"Работы по восстановлению начнутся после завершения комендантского часа", - добавили чиновники.