Враг обстрелял Краматорск Донецкой области: оставайтесь в укрытиях
Российские оккупанты вечером 2 января атаковали Донецкую область. Граждан призывали находиться в хранилищах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook краматорского городского головы Александра Гончаренко.
"Краматорск под ударом", - проинформировал мэр.
В то же время Гончаренко обратился к местным жителям и отметил необходимость находиться в укрытиях, ведь ночь может быть неспокойной.
В свою очередь в горсовете указали, что в одном из частных секторов произошли аварийные отключения электроснабжения.
"Работы по восстановлению начнутся после завершения комендантского часа", - добавили чиновники.
Напомним, 2 января захватчики атаковали ракетами два населенных пункта в Донецкой области.
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