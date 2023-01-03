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Враг обстрелял Краматорск Донецкой области: оставайтесь в укрытиях

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Краматорск, Вторник 03 января 2023 00:04
Враг обстрелял Краматорск Донецкой области: оставайтесь в укрытиях Фото: Россияне нанесли удар по Краматорску Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 2 января атаковали Донецкую область. Граждан призывали находиться в хранилищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook краматорского городского головы Александра Гончаренко.

"Краматорск под ударом", - проинформировал мэр.

В то же время Гончаренко обратился к местным жителям и отметил необходимость находиться в укрытиях, ведь ночь может быть неспокойной.

В свою очередь в горсовете указали, что в одном из частных секторов произошли аварийные отключения электроснабжения.

"Работы по восстановлению начнутся после завершения комендантского часа", - добавили чиновники.

Напомним, 2 января захватчики атаковали ракетами два населенных пункта в Донецкой области.

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