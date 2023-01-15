Ворог наступає по тілах своїх військових: Череватий про тактику росіян в Соледарі

"Вони ротують свої підрозділи, особливо ті, які зазнали втрат, а втрати там справді великі. Вони по суті по тілах своїх наступають, це можна було побачити у відео, викладених в інтернеті…" - каже Череватий.

За його словами, ворогу доводиться концентрувати багато особового складу для штурмів у місті, тому що це його головний ресурс.

"В першу чергу це штурмові групи, які намагаються одна за одною долати опір української сторони… Це такий екстенсивний шлях бойових дій, який веде до великих страт ворога", - пояснює Череватий.

Він розповів, що лише за минулу добу ворогом було завдано 234 удари та відбулося 32 бойових зіткнення.

"Ворог втратив 119 людей вбитими і 108 пораненими тільки на цьому напрямку. Сам Соледар ворог обстріляв 70 разів різними артилерійськими системами", - додав Череватий.

Зазначимо, раніше в Офісі президента заявляли, що втрати росіян під Бахмутом та Соледаром можуть сягати 20 тисяч.

Нагадаємо, з даними глави Донецької ОВА Павла Кириленка, тяжкі бої за Соледар йдуть як у самому місті, так і на його околицях, українські військові контролюють ситуацію.

Додамо, сьогодні прикордонники показали, як розбили окупантів під містом.

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