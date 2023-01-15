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Враг наступает по телам своих военных: Череватый о тактике россиян в Соледаре

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска производят ротации из-за значительных потерь в Соледаре. Во время штурмов враг идет по телам своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Они ротируют свои подразделения, особенно понесшие потери, а потери там действительно большие. Они по сути по телам своим наступают, это можно было увидеть в видео, выложенных в интернете…" - говорит Череватый.

По его словам, врагу приходится концентрировать много личного состава для штурмов в городе, потому что это его главный ресурс.

"В первую очередь это штурмовые группы, которые пытаются одна за другой преодолевать сопротивление украинской стороны… Это такой экстенсивный путь боевых действий, который ведет к большим потерям врага", - объясняет Череватый.

Он рассказал, что только за минувшие сутки врагом было нанесено 234 удара и произошло 32 боевых столкновения.

"Враг потерял 119 человек убитыми и 108 ранеными только на этом направлении. Сам Соледар враг обстрелял 70 раз разными артиллерийскими системами", - добавил Череватый.

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли, что потери россиян под Бахмутом и Соледаром могут достигать 20 тысяч.

Напомним, по данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, тяжелые бои за Соледар идут как в самом городе, так и в его окрестностях, украинские военные контролируют ситуацию.

Добавим, сегодня пограничники показали, как разбили оккупантов под городом.

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