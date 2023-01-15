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Прикордонники показали, як розбили окупантів під Соледаром (відео)

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Донбас, Неділя 15 січня 2023 09:33
Прикордонники показали, як розбили окупантів під Соледаром (відео) Фото: прикордонники показали, як розбили окупантів під Соледаром
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники розбили окупантів під Соледаром Донецької області. Там продовжують точитися важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"На лінії оборони в Соледарі прикордонники зафіксували з БПЛА ворожу піхоту, яка ховалася в окопах і траншеях", - йдеться в повідомленні.

Військові розповідають, що ЗСУ відпрацювали по окупантах бомбардуванням з дрона.

"Також по вагнерівцях відпрацювала артилерія однієї з бригад ЗСУ", - додали в прикордонній службі.

Як повідомлялося, у суботу, 14 січня, українські військові відбили 14 атак росіян на позиції в Луганській та Донецькій областях.

Крім того, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії у районі Сватове - Кремінна не дають російським окупантам відновити втрачені позиції на цих напрямках. В Донецькій області противник не припиняє штурми біля Бахмута та Авдіївки, веде наступальні операції в районі Соледара.

Зазначимо, за минулу добу ЗСУ знищили 630 російських загарбників і збили 26 ракет. Росія з початку широкомасштабного вторгнення втратила вже понад 115 своїх військових.

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