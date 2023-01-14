Бої за Соледар точаться в місті та за його межами, - глава Донецької ОВА

Наразі тривають тяжкі бої за Соледар як у самому місті, так і на його околицях. Українські військові контролюють ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

"Соледар є підконтрольним українській владі, і наші військові контролюють. Утім, точаться і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися декількома напрямками. Ворог зазнає величезних втрат, він застилає собі шлях тілами своїх же "вагнерівців" і регулярних Збройних сил РФ", - розповів Кириленко.

За його словами, лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами, загалом ситуація на Донеччині є складною, але контрольованою.

"Військове командування вживає усіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що сьогодні українські бійці показали відео з українським прапором, який піднятий на західній частині Соледара.

Додамо, як раніше розповіли в Офісі президента, ситуація у Соледарі дуже складна.

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