ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бої за Соледар точаться в місті та за його межами, - глава Донецької ОВА

Новость на русском →
Соледар, Субота 14 січня 2023 13:02
Бої за Соледар точаться в місті та за його межами, - глава Донецької ОВА Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Наразі тривають тяжкі бої за Соледар як у самому місті, так і на його околицях. Українські військові контролюють ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

"Соледар є підконтрольним українській владі, і наші військові контролюють. Утім, точаться і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися декількома напрямками. Ворог зазнає величезних втрат, він застилає собі шлях тілами своїх же "вагнерівців" і регулярних Збройних сил РФ", - розповів Кириленко.

За його словами, лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами, загалом ситуація на Донеччині є складною, але контрольованою.

"Військове командування вживає усіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що сьогодні українські бійці показали відео з українським прапором, який піднятий на західній частині Соледара.

Додамо, як раніше розповіли в Офісі президента, ситуація у Соледарі дуже складна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Донбас Війна Росії проти України
NEWS
Аварійні відключення та чергові обстріли. В "Укренерго" описали ситуацію з енергосистемою
Аварійні відключення та чергові обстріли. В "Укренерго" описали ситуацію з енергосистемою
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам