Ворог намагається просочитися у Покровськ вище залізниці, - 7 корпус ДШВ

За інформацією військових, нещодавно 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7 корпусу ДШВ відбила атаку понад 20 російських військових та повністю знищила штурмову групу окупантів.

Окрім цього, противник намагається вести активні дії в районі промислової зони на північно-західних околицях Покровська.

"Ціль противника - накопичити сили для подальшого просування у бік Гришиного", - пояснили у ДШВ.

Втім, Сили оборони діють на випередження, застосовуючи ударні БпЛА та артилерію, не дозволяючи ворогу сконцентрувати сили та засоби або розгорнути наступальні дії.

У 7 корпусі зазначають, що похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін.

Водночас українські військові забезпечені необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур.

Зокрема, налагоджено постачання теплого одягу та індивідуальних засобів обігріву.

Разом з тим, логістичне забезпечення у зоні бойових дій залишається складним. Для доставки необхідних ресурсів Сили оборони використовують важкі дрони та наземні роботизовані комплекси.