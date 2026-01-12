Ворог намагається просочитися у Покровськ вище залізниці, - 7 корпус ДШВ

Російські окупанти активізували спроби просочитися за допомогою штурмових груп у північну частину Покровська, що вище залізниці. Однак Сили оборони зупиняють зусилля ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ у Telegram.
За інформацією військових, нещодавно 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7 корпусу ДШВ відбила атаку понад 20 російських військових та повністю знищила штурмову групу окупантів.
Окрім цього, противник намагається вести активні дії в районі промислової зони на північно-західних околицях Покровська.
"Ціль противника - накопичити сили для подальшого просування у бік Гришиного", - пояснили у ДШВ.
Втім, Сили оборони діють на випередження, застосовуючи ударні БпЛА та артилерію, не дозволяючи ворогу сконцентрувати сили та засоби або розгорнути наступальні дії.
У 7 корпусі зазначають, що похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін.
Водночас українські військові забезпечені необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур.
Зокрема, налагоджено постачання теплого одягу та індивідуальних засобів обігріву.
Разом з тим, логістичне забезпечення у зоні бойових дій залишається складним. Для доставки необхідних ресурсів Сили оборони використовують важкі дрони та наземні роботизовані комплекси.
Покровський напрямок - найбільш активний за кількість боїв по всій лінії зіткнення. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.
За останніми даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 11 січня, на цій ділянці було 46 штурмів армії РФ.
Як раніше повідомили у ДШВ, окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.
Також спікер Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов розповів у коментарі РБК-Україна, що українські воїни продовжують утримувати північну частину Покровська приблизно по лінії залізниці.