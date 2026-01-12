UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ворог намагається просочитися у Покровськ вище залізниці, - 7 корпус ДШВ

Фото: ворог намагається просочитися у Покровськ вище залізниці (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російські окупанти активізували спроби просочитися за допомогою штурмових груп у північну частину Покровська, що вище залізниці. Однак Сили оборони зупиняють зусилля ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ у Telegram.

За інформацією військових, нещодавно 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7 корпусу ДШВ відбила атаку понад 20 російських військових та повністю знищила штурмову групу окупантів.

Окрім цього, противник намагається вести активні дії в районі промислової зони на північно-західних околицях Покровська. 

"Ціль противника - накопичити сили для подальшого просування у бік Гришиного", - пояснили у ДШВ.

Втім, Сили оборони діють на випередження, застосовуючи ударні БпЛА та артилерію, не дозволяючи ворогу сконцентрувати сили та засоби або розгорнути наступальні дії.

У 7 корпусі  зазначають, що похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін.

Водночас українські військові забезпечені необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур.

Зокрема, налагоджено постачання теплого одягу та індивідуальних засобів обігріву.

Разом з тим, логістичне забезпечення у зоні бойових дій залишається складним. Для доставки необхідних ресурсів Сили оборони використовують важкі дрони та наземні роботизовані комплекси.

 

Бої за Покровськ

Покровський напрямок - найбільш активний за кількість боїв по всій лінії зіткнення. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 11 січня, на цій ділянці було 46 штурмів армії РФ.

Як раніше повідомили у ДШВ, окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.

Також спікер Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов розповів у коментарі РБК-Україна, що українські воїни продовжують утримувати північну частину Покровська приблизно по лінії залізниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасДонецька областьПокровськ