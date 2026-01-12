Враг пытается просочиться в Покровск выше железной дороги, - 7 корпус ДШВ

По информации военных, недавно 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада 7 корпуса ДШВ отразила атаку более 20 российских военных и полностью уничтожила штурмовую группу оккупантов.

Кроме этого, противник пытается вести активные действия в районе промышленной зоны на северо-западных окраинах Покровска.

"Цель противника - накопить силы для дальнейшего продвижения в сторону Гришино", - пояснили в ДШВ.

Впрочем, Силы обороны действуют на опережение, применяя ударные БпЛА и артиллерию, не позволяя врагу сконцентрировать силы и средства или развернуть наступательные действия.

В 7 корпусе отмечают, что похолодание усложняет ведение боевых действий для обеих сторон. В то же время украинские военные обеспечены необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. В частности, налажены поставки теплой одежды и индивидуальных средств обогрева.

Вместе с тем, логистическое обеспечение в зоне боевых действий остается сложным. Для доставки необходимых ресурсов Силы обороны используют тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы.