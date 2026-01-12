RU

Враг пытается просочиться в Покровск выше железной дороги, - 7 корпус ДШВ

Фото: враг пытается просочиться в Покровск выше железной дороги (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские оккупанты активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги. Однако Силы обороны останавливают усилия врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ в Telegram.

По информации военных, недавно 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада 7 корпуса ДШВ отразила атаку более 20 российских военных и полностью уничтожила штурмовую группу оккупантов.

Кроме этого, противник пытается вести активные действия в районе промышленной зоны на северо-западных окраинах Покровска.

"Цель противника - накопить силы для дальнейшего продвижения в сторону Гришино", - пояснили в ДШВ.

Впрочем, Силы обороны действуют на опережение, применяя ударные БпЛА и артиллерию, не позволяя врагу сконцентрировать силы и средства или развернуть наступательные действия.

В 7 корпусе отмечают, что похолодание усложняет ведение боевых действий для обеих сторон. В то же время украинские военные обеспечены необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. В частности, налажены поставки теплой одежды и индивидуальных средств обогрева.

Вместе с тем, логистическое обеспечение в зоне боевых действий остается сложным. Для доставки необходимых ресурсов Силы обороны используют тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы.

 

 

Бои за Покровск

Покровское направление - наиболее активное по количеству боев по всей линии соприкосновения. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

По последним данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 11 января, на этом участке было 46 штурмов армии РФ.

Как ранее сообщили в ДШВ, оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.

Также спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев рассказал в комментарии РБК-Украина, что украинские воины продолжают удерживать северную часть Покровска примерно по линии железной дороги.

