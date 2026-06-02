ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Під ударом Київ, Харків, Дніпро не тільки: все про нічну атаку РФ на Україну

02:02 02.06.2026 Вт
3 хв
Що відомо про чергову атаку РФ на Україну?
aimg Едуард Ткач
Під ударом Київ, Харків, Дніпро не тільки: все про нічну атаку РФ на Україну Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія в ніч проти 2 червня вчергове здійснює комбіновану атаку по Україні із застосуванням дронів та ракет. Під ворожим ударом вже опинилися кілька міст.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

Головне:

  • росіяни запустили групи дронів, балістику та крилаті ракети "Калібр";
  • ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;
  • під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Суми, Запоріжжя;
  • у Харкові та Дніпрі пожежі.

Чим атакують росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни намагалися атакувати Україну дронами фактично протягом всього дня 1 червня. Однак під вечір, приблизно після 21:00, у повітряному просторі країни почали фіксуватися вже цілі групи безпілотників, що і досі продовжується станом на 02:00.

Окрім того, одразу з початком нової доби - 2 червня, військові зафіксували пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Каспійського моря. У Повітряних силах попередили, що орієнтовно ракети будуть над Україною о 02:00. Проте моніторингові канали припускали, що ракети залетіли вже о 01:10 та атакували Дніпро (однак зауважимо, що це не є офіційною інформацією).

Крім того, згідно моніторингових каналів, ворог підняв вночі стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС. Попередньо, Ту-160 здійснили пускові маневри о 01:25, після чого о 01:51 над Україною було офіційно було зафіксовано перші цілі, які залетіли через Сумську область (монітори стверджували, що це ракети з Ту-160). Три борти Ту-95МС, попередньо, могли здійснити пуски о 01:55.

Також моніторингові пабліки попередили, що ворог вночі може підняти у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичної ракети "Кинджал".

Оновлено о 02:20

Станом на цю хвилину Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски балістики на Київ, Запоріжжя та Харків. Одразу після цього у містах було чути вибухи, а також було гучно в Дніпрі.

Під ударом Київ, Харків, Дніпро не тільки: все про нічну атаку РФ на Україну

Які міста опинилися під ударом

Київ

У столиці перші вибухи було чути о 01:50 на тлі атаки дронів. Однак ніякої інформації про наслідки поки не було.

Оновлено о 02:48

У Києві починаючи з 02:15 пролунали декілька серій вибухів. Росіяни масовано атакували столицю балістикою. Після вибухів у ЗМІ писали, що в частині міста зникло світло. Згодом о 02:48 в столиці вчергове було чути вибухи, росіяни повторно завдали ударів ракетами.

Наразі у кількох районах вже зафіксовані наслідки. Детальніше про них читайте за цим посиланням.

Харків

Приблизно о 01:02 у Харкові пролунала серія вибухів, які згодом продовжувались. Попередньо, ворог атакував два райони.

За словами мера Ігоря Терехова, росіяни влучили по промзоні в Основ'янському районі, внаслідок чого є постраждалі. На місці атаки сталася пожежа. Окрім того, є влучання в Основ'янський район.

Оновлено о 02:20

Росіяни вдарили по місту балістикою. Два влучання зафіксовані у Київському районі.

Суми

Вибухи у Сумах почалися приблизно у той момент, коли і в Харкові. Однак наразі інформації про наслідки немає.

Дніпро

У ЗМІ була інформація, що вибухи в Дніпрі пролунали о 01:16. В той момент була загроза застосування балістики зі сходу за фіксація ракети на Дніпро, але моніторингові канали писали, що на місто летіли "Калібри", які РФ запустила з Каспійського моря.

За словами глави ОВА Олександра Ганжи, через удар РФ частково зруйнований двоповерховий будинок. На місці атаки сталася пожежа.

Запоріжжя

Росіяни почали атакувати Запоріжжя ще з вечора 1 червня. Приблизно о 23:19 стало відомо, що удару зазнав об'єкт критичної інфраструктури.

Окрім того, о 01:47 глава ОВА Іван Федоров написав, що внаслідок ще одного удару уражено об'єкт промислової інфраструктури. Під час другої атаки в напрямку міста фіксувалися швидкісні цілі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Російська Федерація Війна в Україні
Новини
РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців
РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни