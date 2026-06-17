Ворог атакував Запоріжжя: зруйновано будинки та ТЦ, є жертви (фото, відео)

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя 16 червня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Куди звертатися за допомогою

Постраждалі можуть звернутися до міського кол-центру: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Також працює гаряча лінія Запорізької ОВА з питань евакуації та допомоги постраждалим від ворожих атак: 0800 331 630.

Запоріжжя потерпає від ударів вже не вперше. Ще 12 червня російський дрон атакував термінал "Нової пошти" у місті - спалахнула масштабна пожежа, хоча постраждалих тоді не було.

Удари по цивільній інфраструктурі тривають по всій країні. В ніч на 15 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву, постраждали житлові будинки, висотки та Києво-Печерська лавра, є поранені.