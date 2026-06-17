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Ворог атакував Запоріжжя: зруйновано будинки та ТЦ, є жертви (фото, відео)

00:01 17.06.2026 Ср
2 хв
На місцях п'яти влучань палають будівлі та вибито вікна в закладі освіти
aimg Катерина Коваль
Фото: наслідки атаки по Запоріжжю, 16 червня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Ввечері 16 червня Росія завдала ударів по Запоріжжю. Одна людина загинула, ще троє звернулися до медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької обласної адміністрації Івана Федорова.

Що відомо

Попередньо по місту завдано п'ять ударів.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа в житловому будинку та торговельному центрі.

Пошкоджено освітній заклад, вибуховою хвилею вибито вікна.

Одна людина загинула. Ще троє постраждалих звернулися по медичну допомогу. Обстеження місць влучань триває.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя 16 червня (t.me/ivan_fedorov_zp)
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Куди звертатися за допомогою

Постраждалі можуть звернутися до міського кол-центру: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Також працює гаряча лінія Запорізької ОВА з питань евакуації та допомоги постраждалим від ворожих атак: 0800 331 630.

Запоріжжя потерпає від ударів вже не вперше. Ще 12 червня російський дрон атакував термінал "Нової пошти" у місті - спалахнула масштабна пожежа, хоча постраждалих тоді не було.

Удари по цивільній інфраструктурі тривають по всій країні. В ніч на 15 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву, постраждали житлові будинки, висотки та Києво-Печерська лавра, є поранені.

Удари по цивільній інфраструктурі тривають по всій країні. В ніч на 15 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву, постраждали житлові будинки, висотки та Києво-Печерська лавра, є поранені.

Масштаби терору невпинно зростають. За даними ООН, травень 2026 року став найкривавішим для цивільних в Україні за останні чотири роки - загальна кількість постраждалих перевищила 2000 осіб лише за один місяць. Головна причина - застосування Росією потужної зброї в міських районах: ракети та авіабомби неодноразово призводили до загибелі та поранення десятків людей за один удар.

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