Враг атаковал Запорожье: разрушены дома и торговый центр, есть жертвы (фото, видео)

Вечером 16 июня Россия нанесла удары по Запорожью. Один человек погиб, ещё трое обратились за медицинской помощью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской областной администрации Ивана Федорова.
Что известно
По предварительным данным, по городу нанесено пять ударов.
В результате атаки вспыхнул пожар в жилом доме и торговом центре.
Повреждено учебное заведение, взрывной волной выбиты окна.
Один человек погиб. Еще трое пострадавших обратились за медицинской помощью. Осмотр мест попаданий продолжается.
Куда обращаться за помощью
Пострадавшие могут обратиться в городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Также работает горячая линия Запорожской ОВА по вопросам эвакуации и помощи пострадавшим от вражеских атак: 0800 331 630.
Запорожье подвергается ударам уже не в первый раз. Еще 12 июня российский дрон атаковал терминал "Новой почты" в городе - вспыхнул масштабный пожар, хотя пострадавших тогда не было.
Удары по гражданской инфраструктуре продолжаются по всей стране. В ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, пострадали жилые дома, высотные здания и Киево-Печерская лавра, есть раненые.
Удары по гражданской инфраструктуре продолжаются по всей стране. В ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву: пострадали жилые дома, высотные здания и Киево-Печерская лавра, есть раненые.
Масштабы террора неуклонно растут. По данным ООН, май 2026 года стал самым кровавым для гражданского населения Украины за последние четыре года - общее число пострадавших превысило 2000 человек всего за один месяц. Главная причина - применение Россией мощного оружия в городских районах: ракеты и авиабомбы неоднократно приводили к гибели и ранениям десятков людей за один удар.