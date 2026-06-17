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Враг атаковал Запорожье: разрушены дома и торговый центр, есть жертвы (фото, видео)

00:01 17.06.2026 Ср
2 мин
В местах пяти попаданий горят здания, а в учебном заведении выбиты окна
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия обстрела Запорожья, 16 июня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Вечером 16 июня Россия нанесла удары по Запорожью. Один человек погиб, ещё трое обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской областной администрации Ивана Федорова.

Что известно

По предварительным данным, по городу нанесено пять ударов.

В результате атаки вспыхнул пожар в жилом доме и торговом центре.

Повреждено учебное заведение, взрывной волной выбиты окна.

Один человек погиб. Еще трое пострадавших обратились за медицинской помощью. Осмотр мест попаданий продолжается.

Фото: последствия обстрела Запорожья 16 июня (t.me/ivan_fedorov_zp)
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Куда обращаться за помощью

Пострадавшие могут обратиться в городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Также работает горячая линия Запорожской ОВА по вопросам эвакуации и помощи пострадавшим от вражеских атак: 0800 331 630.

Запорожье подвергается ударам уже не в первый раз. Еще 12 июня российский дрон атаковал терминал "Новой почты" в городе - вспыхнул масштабный пожар, хотя пострадавших тогда не было.

Удары по гражданской инфраструктуре продолжаются по всей стране. В ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, пострадали жилые дома, высотные здания и Киево-Печерская лавра, есть раненые.

Удары по гражданской инфраструктуре продолжаются по всей стране. В ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву: пострадали жилые дома, высотные здания и Киево-Печерская лавра, есть раненые.

Масштабы террора неуклонно растут. По данным ООН, май 2026 года стал самым кровавым для гражданского населения Украины за последние четыре года - общее число пострадавших превысило 2000 человек всего за один месяц. Главная причина - применение Россией мощного оружия в городских районах: ракеты и авиабомбы неоднократно приводили к гибели и ранениям десятков людей за один удар.

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