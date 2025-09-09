UA

Ворог атакував Запоріжжя БпЛА: в ОВА показали наслідки (фото). Є поранена

Фото: ворог атакував Запоріжжя БпЛА (Facebook dsns)
Автор: Марина Балабан

Росіські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Екстрені служби направлені на ліквідацію наслідків.

 

Пізніше Іван Федоров повідомив про два ворожих удари по місту. 

"Попередньо, без постраждалих", - зауважив він. 

Оновлено в 01:28

Також в ОВА продемонстрували відео наслідків ворожої атаки на Запоріжжя.

Оновлено в 02:24

Внаслідок удару жінка 66-ти років отримала поранення. 

Медики надають їй невідкладну допомогу.

Як повідомляло РБК-Україна, армія РФ атакувала Запоріжжя 6 вересня. Унаслідок ударів безпілотників по місту постраждали четверо людей. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та дитячий садок. Підтверджені влучання семи "Шахедів". Частину дронів українські воїни збили й ті не досягли своїх прямих цілей.

У ніч з 5 на 6 вересня російські терористи атакували Україну 91 ударним дроном. Протиповітряна оборона знешкодила 68 ворожих безпілотників. Зафіксоване влучання 18 безпілотників на 8 локаціях.

