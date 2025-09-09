Ворог атакував Запоріжжя БпЛА: в ОВА показали наслідки (фото). Є поранена

Як повідомляло РБК-Україна, армія РФ атакувала Запоріжжя 6 вересня. Унаслідок ударів безпілотників по місту постраждали четверо людей. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та дитячий садок. Підтверджені влучання семи "Шахедів". Частину дронів українські воїни збили й ті не досягли своїх прямих цілей.

У ніч з 5 на 6 вересня російські терористи атакували Україну 91 ударним дроном. Протиповітряна оборона знешкодила 68 ворожих безпілотників. Зафіксоване влучання 18 безпілотників на 8 локаціях.