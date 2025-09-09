RU

Враг атаковал Запорожье БпЛА: в ОВА показали последствия (фото). Есть раненая

Фото: враг атаковал Запорожье БпЛА (Facebook dsns)
Автор: Марина Балабан

Российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате вражеского удара, предварительно, горит частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Экстренные службы направлены на ликвидацию последствий.

 

Позже Иван Федоров сообщил о двух вражеских ударах по городу.

"Предварительно, без пострадавших", - отметил он.

Обновлено в 01:28

Также в ОВА продемонстрировали видео последствий вражеской атаки на Запорожье.

Обновлено в 02:24

В результате удара женщина 66-ти лет получила ранения.

Медики оказывают ей неотложную помощь.

 

Как сообщало РБК-Украина, армия РФ атаковала Запорожье 6 сентября. В результате ударов беспилотников по городу пострадали четыре человека. Повреждены многоэтажки, частные дома и детский сад. Подтверждены попадания семи "Шахедов". Часть дронов украинские воины сбили и те не достигли своих прямых целей.

В ночь с 5 на 6 сентября российские террористы атаковали Украину 91 ударным дроном. Противовоздушная оборона обезвредила 68 вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 18 беспилотников на 8 локациях.

