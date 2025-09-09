Враг атаковал Запорожье БпЛА: в ОВА показали последствия (фото). Есть раненая

Как сообщало РБК-Украина, армия РФ атаковала Запорожье 6 сентября. В результате ударов беспилотников по городу пострадали четыре человека. Повреждены многоэтажки, частные дома и детский сад. Подтверждены попадания семи "Шахедов". Часть дронов украинские воины сбили и те не достигли своих прямых целей.

В ночь с 5 на 6 сентября российские террористы атаковали Украину 91 ударным дроном. Противовоздушная оборона обезвредила 68 вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 18 беспилотников на 8 локациях.