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Ворожі ударні дрони атакували Київську область: ДСНС показала наслідки

Вівторок 25 березня 2025 07:35
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Ворожі ударні дрони атакували Київську область: ДСНС показала наслідки Фото: російські дрони пошкодили складські приміщення (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вночі 25 березня російські ударні безпілотники "Шахед" атакували два райони Київської області. На місці падіння уламків спалахнули пожежі на складах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що сьогодні вночі на території Фастівського та Бориспільського районів було ліквідовано загорання в складських приміщеннях, що виникли внаслідок падіння уламків БПЛА.

Жертви та потерпілі відсутні.

Російська атака "Шахедами"

В ніч на 25 березня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошувалася повітряна тривога.

У Запорізькому районі через влучання БпЛА поранень зазнали літня жінка та молодий чоловік.

Також агресор вдарив ударними дронами по місту Ізюм Харківської області.

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