Ворожі ударні дрони атакували Київську область: ДСНС показала наслідки

Вночі 25 березня російські ударні безпілотники "Шахед" атакували два райони Київської області. На місці падіння уламків спалахнули пожежі на складах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).